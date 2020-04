Les pilotes de F1 récoltent 64'000€, Leclerc remporte le championnat

La plupart des pilotes présents diffusaient leur perspective sur Twitch. L'objectif initial était de récolter 100'000 dollars pour un fonds de solidarité de l'Organisation Mondiale de la Santé concernant le COVID-19. Les deux dernières épreuves de ce championnat virtuel sur six courses du jeu F1 2019 de Codemasters ont eu lieu à Barcelone et au Red Bull Ring.

La première course a été marquée par une lutte à trois pour la victoire, entre Stoffel Vandoorne, le poleman Arthur Leclerc et Luca Albon. Le Belge a passé le Monégasque peu après l'arrêt au stand obligatoire, mais Arthur a repris les commandes avant que Vandoorne ne s'offre la victoire grâce à un dépassement dans le dernier tour, lui qui était parti septième sur la grille.

Lire aussi : Les meilleures courses eSport à suivre fin avril

La seconde course a vu une lutte entre Charles Leclerc et Alex Albon pour la victoire, le Thaïlandais parvenant à reproduire dans le dernier tour la manœuvre qui avait permis à Max Verstappen de s'arroger la victoire lors du vrai Grand Prix d'Autriche 2019 , en forçant le pilote Ferrari à aller hors piste au virage 3. Mais cela était peine perdue pour Albon qui avait écopé de pénalités pour virages coupés et a été rétrogradé en troisième place, laissant la victoire à Leclerc et la deuxième place à son frère Luca Albon. Cela a permis à Charles d'assurer le titre.

C'est un total de plus de 70'000 dollars en trois soirées qui a été récolté à la fin de l'événement, même si la récolte de fonds se poursuit jusqu'à midi ce samedi. Les six pilotes F1 actuels impliqués dans ce mini-championnat seront présents pour le Virtual Grand Prix de Chine ce dimanche, où ils seront notamment rejoints par Carlos Sainz.

Voir aussi :