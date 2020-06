Porsche affiche ses couleurs pour les 24H du Mans virtuelles

L'équipe officielle Porsche Esports, qui alignera quatre 911 RSR au départ des 24 Heures du Mans virtuelles les 13 et 14 juin prochains, a présenté les livrées qui seront utilisées à cette occasion. L'épreuve est organisée par l'ACO, le FIA WEC et Motorsport Games et propose un casting de rêve dans les deux catégories qui composent le plateau, LMP2 et GTE.

Dans les rangs du constructeur allemand, ce sont donc 16 pilotes qui seront au départ, constituant des équipages qui allient des pilotes professionnels à des simracers. "Dans les circonstances actuelles, les 24 Heures du Mans virtuelles offrent une excellente occasion de toucher de nombreux fans du monde entier", estime Pascal Zurlinden, directeur de Porsche Motorsport. "Le Mans est considéré comme la course longue distance la plus traditionnelle, et la version virtuelle peut désormais attirer un tout nouveau groupe cible vers les courses automobiles professionnelles. Je suis curieux de voir comment fonctionnera la combinaison de pilotes d’usine Porsche et de pilotes expérimentés sur simulateur."

Lire aussi : Vidéo - Un tour virtuel du Mugello en Ferrari SF90

Détenteur du record absolu du nombre de victoires aux 24 Heures du Mans (19), Porsche a l'intention de briller lors de cette compétition d'un nouveau genre, qui doit sa création à la crise du coronavirus. Celle-ci a mis à l'arrêt les sports mécaniques et poussé la quête d'alternatives, en attendant l'édition 2020 de la classique mancelle qui aura lieu en septembre prochain. Y compris dans cet univers virtuel, la marque allemande entend ne rien prendre à la légère. "Le savoir-faire des circuits de course et les compétences requises sur les plateformes de simulation se retrouvent dans la nouvelle équipe Porsche Esports", promet Marco Ujhasi, directeur Esports chez Porsche Motorsport. "Cette synergie unique ouvre de nouvelles possibilités à tous les participants. Tout comme dans la course réelle, le marathon virtuel de sport automobile exige non seulement une configuration parfaite et un rythme décent, mais aussi un peu de chance."

Les 24 Heures du Mans virtuelles seront à suivre en direct sur Motorsport.tv.

Les équipages Porsche pour les 24 Heures du Mans virtuelles

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.