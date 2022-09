Comment regarder la première manche des Le Mans Virtual Series by Motorsport Games

Charger le lecteur audio

Miami, le 16 septembre 2022 - Nous sommes à l'aube de la manche d'ouverture de la saison 2022-23 des Le Mans Virtual Series, une joint-venture entre Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) et l'Automobile Club de l’Ouest (“ACO”) : elle commence cette semaine, le vendredi 16 septembre 2022. Les fans sont invités à suivre les festivités avec des stars qui représentent l'élite des courses réelles et virtuelles, pour ce qui est le plus beau plateau d'Endurance en eSport, en dehors des 24 Heures du Mans Virtuelles.

Cette saison composée de cinq rendez-vous, dont la grande finale des 24 Heures du Mans Virtuelles, sera disputée par de grands noms tels que Max Verstappen, Romain Grosjean, Daniel Juncadella et Rudy van Buren (le simracer devenu pilote professionnel, actuel pilote de simulateur chez Red Bull Racing) aux côtés de nombreux pilotes d'usine en eSport. À noter que la réglementation n'impose pas aux pilotes pro de participer à chaque manche (voir ci-dessous).

Un lien vers une émission TV présentant la saison est disponible ici, tandis que vous pouvez retrouver la liste des engagés pour la première manche, les 8 Heures de Bahreïn, ici.

Les Le Mans Virtual Series vont de nouveau bénéficier des connaissances et talents des diffuseurs de premier plan qui vont couvrir le championnat entier ainsi que la Le Mans Cup en direct. Grâce à leur expertise, à leur compréhension approfondie et à leurs compétences analytiques, ils vont mener les téléspectateurs au cœur de ce qui se passe en piste, notamment en expliquant les règles, en évoquant les dernières actualités et en réalisant des interviews.

L'équipe de diffusion sera menée par Martin Haven (manches 2 et 3) et Ben Constanduros (manches 1 et 4), le premier étant l'un des commentateurs les plus célèbres en sport auto, principale voix du Championnat du monde d'Endurance de la FIA, tandis que le second est le visage et la voix du Championnat du monde des Rallyes et de nombreux championnats majeurs d'eSport. Comme les années précédentes, ils seront accompagnés par Chris McCarthy – qui s'est fait remarquer en commentant l'IndyCar et la FIA F3 – et Lewis McGlade, qui a des connaissances encyclopédiques du simracing et de ses pilotes après avoir commenté des compétitions telles que Formula Pro et Formula E Accelerate, sans oublier les championnats GB3 et GB4 dans la "vraie vie".

Avec 40 voitures engagées, la compétition s'annonce aussi relevée qu'à l'accoutumée dans les catégories LMP et GTE, qui s'affronteront en temps réel sur la plateforme rFactor 2. Pas moins de 120 pilotes vont prendre la piste en virtuel sur l'emblématique Circuit international de Bahreïn, ajout bienvenu aux Le Mans Virtual Series.

Parmi les modifications apportées à la réglementation concernant la composition des line-ups de pilotes :

Le détenteur d'une licence internationale FIA (c'est-à-dire le pilote pro) parmi le quatuor doit être au minimum catégorisé Bronze et ne doit participer au minimum qu'à une des courses LMVS.

Les équipes doivent engager au minimum trois pilotes dans chacune des quatre premières manches, puis quatre pour les 24 Heures du Mans Virtuelles prévues en janvier 2023.

Tous les pilotes d'une équipe doivent participer à au moins une manche de LMVS ou aux 24 Heures du Mans Virtuelles.

Tout changement de line-up après la publication de la liste officielle des engagés résultera en une pénalité de temps à purger pendant la course. Une dérogation pourra être accordée au cas par cas.

Et voici comment vous pouvez suivre les courses, en direct et sans interruption, en heure française :

Vendredi 16 septembre :

19:10 – 19:55 Le Mans Virtual Cup, Manche 1 - COURSE

20:00 Présentation des qualifications en direct

20:10 – 20:30 Qualifications GTE

20:40 – 21:00 Qualifications LMP

Samedi 17 septembre :

10:00 – 12:00 Warm-up

13:30 Présentation des Le Mans Virtual Series en direct

14:00 8 Heures de Bahreïn - COURSE