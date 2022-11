Des stars aux 6H de Spa des Le Mans Virtual Series par Motorsport Games

Charger le lecteur audio

Miami, le 2 novembre 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games") annonce aujourd'hui que la troisième manche des Le Mans Virtual Series se profile avec les 6 Heures de Spa. Le circuit légendaire de Spa-Francorchamps, en Belgique, est depuis toujours en tête de liste des circuits préférés des pilotes à travers le monde. Cette manche – la troisième de la saison 2022-23 des Le Mans Virtual Series – va regrouper quelques grands noms parmi ses participants, dont vous pouvez retrouver la liste ICI. Le championnat Le Mans Virtual Series est le fruit d'une joint-venture entre l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) et Motorsport Games.

Il est à noter que le double Champion du monde de F1, Max Verstappen, va concourir avec la voiture #1 de l'équipe Redline LMP (dont le line-up sera complété par Rietveld et Benecke) pour la première fois de la saison, et va être rejoint par le propriétaire de l'équipe R8G Esports et star de l'IndyCar, Romain Grosjean, qui évoluera pour sa part sur la voiture #18 du R8G Esports LMP (dont le line-up est complété par Hemmingsen et Ozyildorim).

Les leaders du championnat LMP sur la Floyd Vanwall-Burst (équipage composé de Viscaal, Simončič et Pedersen) vont tenter sur cette épreuve d'accroître leur légère avance de deux points sur l'équipe Redline, alors que dans la très disputée catégorie GTE, l'équipe Oracle Red Bull Racing (Kasdorp/Siebel/Jordan) va tenter de faire oublier sa désastreuse prestation de Monza et renouer avec la forme qui lui avait valu la victoire à Bahreïn. Le BMW Team Redline ainsi que SF Velas Esports (Ferrari) sont tout proches derrière, et toutes les équipes constructeurs vont viser la victoire.

La course aura lieu sur la plateforme rFactor 2, sur les quelques 7 km du circuit virtuel, rapide et très technique, de Spa-Francorchamps. Une couverture complète et sans interruption débutera à partir de 12h30 GMT (13h30 en France) le samedi 5 novembre. Attendez-vous à assister à des feux d'artifice, de l'action effrénée en piste, et pourquoi pas un peu de pluie, une probabilité qu'il ne faut jamais exclure à Spa dans la vraie vie, quelle que soit la saison !

Au total, 40 voitures seront aux prises dans deux catégories différentes, à savoir 24 en LMP, tous les concurrents utilisant l'ORECA 07 LMP2, et 16 en GTE, les équipes ayant le choix entre BMW, Porsche, et l'Aston Martin Vantage. Le soutien des constructeurs bénéficiera également aux équipes représentant Alpine et Mercedes AMG.

Les qualifications auront lieu le 4 novembre et l'intégralité de l'événement pourra être suivie sur les chaînes FIA WEC, Le Mans, TraxionGG, ou bien encore twitch.tv/traxiongg, ainsi que sur les différents réseaux sociaux.

Manche 1 : 8 Heures de Bahreïn, Bahreïn, le 17 septembre 2022

Manche 2 : 4 Heures de Monza, Italie, le 8 octobre 2022

Manche 3 : 6 Heures de Spa, Belgique, le 5 novembre 2022

Manche 4 : 500 Miles de Sebring, États-Unis, le 3 décembre 2022

Manche 5 : 24 Heures du Mans Virtuelles, le 14 et 15 janvier 2023

Pour plus d'informations, contacter Fiona Miller, Miller Media & Communications, par téléphone au +44 7770 371332, ou bien par mail via cette adresse : media@lemansvirtual.com

www.lemansvirtual.com