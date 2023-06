Preview F1 23 : Retour gagnant pour Braking Point ?

Lire aussi : Preview F1 23 : nos premières impressions

"Braking Point" avait été l'argument phare de vente de F1 2021. Il s'agissait, en gros, d'une sorte de "mode carrière scénarisé" qui prenait pour toile de fond l'ascension d'un jeune espoir du sport auto, Aiden Jackson, confronté à un équipier vétéran revanchard, Casper Akkerman, et à un rival encombrant, antagoniste de la série depuis F1 2019, Devon Butler.

Cette seconde mouture de ce mode, qui revient après avoir été absent dans F1 22, reprend une grande partie des acteurs du premier. Et en réalité, elle reprend dans les grands lignes la recette appliquée à l'époque.

Après les événements relatés dans F1 2021, voici désormais Aiden Jackson, que vous incarnez à nouveau, au sein d'une toute nouvelle écurie du Championnat du monde, Konnersport, fondée par Andreo Konner. Ce dernier sera également l'un des personnages que vous pourrez incarner, forcément dans un aspect plutôt lié à la gestion de l'écurie.

Pour le scénario, au moins pour débuter les trois premiers chapitres de ce mode, les seuls auxquels nous avons eu accès, du très classique (cliché ?) : après avoir été rivaux jusqu'ici, Jackson et Butler sont désormais équipiers chez Konnersport. La rivalité n'est pas vraiment apaisée et, au sein de cette jeune écurie en proie à des problèmes de croissance, les relations sont compliquées par le fait que le père de Devon est l'un des investisseurs majeurs de la structure. Dans ce contexte, vous démarrez l'histoire en plein cœur de la saison 2022 et nous n'iront pas plus loin sur l'histoire en elle-même.

Sur ce que l'on a vu de la première partie de Braking Point, l'on serait presque tenté de vous renvoyer directement vers notre preview de l'édition 2021 tant les similitudes sont nombreuses. Codemasters n'a pas véritablement renouvelé la mécanique du mode de jeu : des cinématiques posent les enjeux, des phases de course relativement courtes viennent les entrecouper avec des objectifs à remplir impérativement sinon l'histoire n'avance pas (mais si vous les excédez, ça n'influe sur rien), d'autres cinématiques surviennent pour faire avancer l'histoire, des passages devant la presse/les ingénieurs vous offrent des choix multiples qui vont influer sur ce qu'il se passe au sein de l'écurie puis enfin les chapitres se terminent par un passage dans un hub où Jackson et Konner peuvent être appelés par d'autres personnages, consulter des informations, les messages sur les réseaux sociaux et leurs mails.

Par rapport à F1 2021, où vous incarniez tour à tour deux pilotes, Jackson et Akkerman (ce dernier étant pour le moment présent en filigrane dans certains dialogues), avec forcément un gameplay similaire, ici le fait d'incarner Konner vous place donc du côté de la gestion de l'équipe, et notamment des décisions à prendre qui peuvent avoir des répercussions en interne. Ne vous attendez toutefois pas à quelque chose de très poussé ; l'histoire demeure le point central, tout le reste ne sert que de prétexte à la faire avancer.

Reste à voir ce qu'apporteront véritablement les "objectifs bonus" que l'on peut débloquer en fonction des réponses à la presse ou des décisions en matière de développement, et dont la réalisation ou non aura, nous assure-t-on, "un impact durable sur le déroulement de l'histoire".

L'on évoquait, il y a deux ans, l'influence de Drive to Survive dans un tel mode scénarisé. Dans cet opus, cette orientation est clairement assumée avec l'apparition de moments où les acteurs se retrouvent dans des interviews face caméra sur fond sombre où ils reviennent sur des événements passés.

Sur le plan technique, ce mode est sans doute le plus à même de démontrer les progrès qui ont été faits sur les personnages et leur animation, avec un rendu global plus convaincant. Le jeu dans son ensemble a d'ailleurs connu un lifting de ce côté-là, ce qui n'était pas du luxe au vu de la façon dont certains pilotes réels étaient maltraités par les précédents opus.

En conclusion, peu de choses ont changé, dans ce que nous avons vu, entre le premier épisode de Braking Point et ce second. Comme il y a deux ans, notre conviction n'est à ce stade pas réellement emportée mais nous acceptons de laisser sa chance à l'histoire au-delà de ces trois chapitres ; elle reste l'élément central. Les bribes d'informations d'ores et déjà dévoilées par Codemasters et EA Sports font état de l'arrivée par la suite d'une pilote féminine et championne F2, Callie Mayer, dont on pressent qu'elle pourrait également être incarnée par le joueur. Reste à voir si cela permettra d'étoffer réellement un scénario qui semble pour le moment se reposer sur des bases vues et revues. Réponse le 16 juin, à la sortie du jeu.