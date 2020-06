Le World RX Esports se rend sur le mythique circuit de Holjes en Suède

Le Néo-Zélandais a remporté la première manche à Abu Dhabi le mois dernier, mais c'est Tom Blomqvist qui s'est imposé à la surprise générale à Hell la semaine dernière. Blomqvist, fils de l'ancien Champion du monde des Rallyes Stig Blomqvist, est maintenant virtuel deuxième du championnat derrière Timmy Hansen, le Champion du monde World RX en titre, suite à l'absence de van Gisbergen.

Le Suédois est le plus rapide des pilotes habituels du World RX, et il a terminé à chaque fois sur le podium sur les deux premières manches. Hansen n'a jamais remporté sa course à domicile dans la vraie vie, même s'il a passé la ligne d'arrivée premier en 2015. Il a reçu une pénalité après-course, ce qui l'a rétrogradé au deuxième rang.

Juste derrière Hansen au niveau des pilotes professionnels de Rallycross, on retrouve Henrik Krogstad, le Norvégien qui pilotera pour l'équipe des frères Hansen en RX2 cette année. Krogstad fera ses débuts avec l'équipe en réel la semaine prochaine, à Holjes également, dans la manche d'ouverture du RallyX Nordic. Timmy Hansen y sera présent dans un buggy CrossCar.

Ancien vainqueur en WRC, Hayden Paddon a connu des débuts très difficiles en World RX Esports, et il n'a pas passé les phases qualificatives en Norvège. Il espérera une meilleure forme ce week-end à Holjes, avec le saut le plus connu du monde du Rallycross sur une piste de 1'210m, composée à 60% d'asphalte et à 40% de graviers.

Aux côtés des frères Hansen et de Blomqvist, on retrouvera d'autres "fils de", à savoir les frères français Fabien et Jonathan Pailler. Leur père n'est nul autre que le Champion d'Europe 1993 de Rallycross, Jean-Luc Pailler. Rokas Baciuska sera lui de nouveau présent, tout comme Matvey Furazhkin, dans le peloton de 16 pilotes "pro".

Les frères Quentin et Killian Dall'Olmo ont remporté une course chacun dans la catégorie des simracers, et c'est Quentin qui mène la danse au championnat dans ce peloton de dix pilotes.

La course sera diffusée en direct sur Motorsport.tv.

