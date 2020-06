Qui sont SAFEIS et pourquoi sont-ils au premier plan ?

Dans une situation où les courses réelles sont impossibles à cause du COVID-19, l'eSport a pris les rênes de l'industrie, particulièrement en Arabie saoudite. Là-bas, SAFEIS (la Fédération Saoudienne des Sports Électroniques et Intellectuels) a été la fédération la plus active de l'eSport durant la pandémie.

Cela peut être surprenant de les voir prendre le commandement dans ce domaine, mais l'Histoire de l'Arabie saoudite en eSport a d'excellentes fondations. L'infrastructure télécom ultra-moderne du pays, l'un des seuls à offrir la 5G plus ou moins partout, en fait un marché important pour des compétitions basées dans le cloud, qui pour beaucoup sont le futur du gaming. Plus que cela, la popularité des jeux en ligne auprès de la jeunesse implique de l'intérêt et de l'investissement de la part des générations futures.

"70% de la population du Royaume a moins de 30 ans et nous avons 20 millions de personnes qui sont soit des gamers soit des enthousiastes", explique le Prince Faisal bin Bandar bin Sultan, directeur de SAFEIS. "La jeunesse saoudienne a toujours été douée technologiquement et ils se sont établis comme certains des gamers les plus talentueux au monde. L'infrastructure pour une scène eSport de qualité a été posée par la jeunesse saoudienne et sa passion pour le gaming."

Une étude publiée en 2018 a démontré que 52% des gamers saoudiens sont intéressés par un travail dans le secteur du jeu vidéo, et 61% d'entre eux sont intéressés par des études sur l'eSport au niveau universitaire. Pour SAFEIS, c'est une preuve qu'investir dans l'eSport, c'est investir dans le futur du pays.

Dans le climat actuel de solitude et d'isolement, le gaming en ligne pourrait aussi construire des communautés d'une nouvelle manière. SAFEIS a lancé Gamers Sans Frontières, une initiative qui a réuni 24 millions de gamers dans plus de 80 pays. Présenté comme le plus grand événement eSport caritatif de l'Histoire, Gamers Sans Frontières était une réponse à la crise du COVID-19, pour connecter la communauté des gamers afin de concourir et de lever 10 millions de dollars pour une douzaine d'associations menant la bataille contre le COVID-19.

"Nous voulions ajuster cette initiative non pour des associations locales ou régionales, mais nous voulions plutôt donner un sens d'unité globale pour une cause globale", poursuit le directeur. "L'une des choses que j'ai toujours adorées à propos de l'eSport et du gaming, c'est que la communauté est très soudée. Peu importe qui vous êtes, où vous êtes, votre genre, race ou religion. Tout cela est mis de côté. Votre première introduction auprès d'autres personnes vient de leur niveau de compétence dans le jeu. C'est unique."

Gamers Sans Frontières a investi dans une audience eSport mondiale qui aurait grandi de plus de 15% en 2019, atteignant 453,8 millions de personnes dans le monde. Plusieurs grands noms s'étaient joints à la compétition, comme le footballeur anglais Dele Alli, qui joue pour le club Tottenham Hotspur et pour la sélection anglaise.

Alors que l'initiative de Gamers Sans Frontières a inclus plusieurs types d'eSport et pas seulement du simracing, l'implication de l'Arabie saoudite dans les sports mécaniques fait qu'il était inévitable que les passions pour l'eSport et les sports mécaniques convergent. SAFEIS a été annoncé comme le sponsor-titre des 24 Heures du Mans virtuelles. L'Arabie saoudite a accueilli la Formule E et le Dakar (qui reviendra en 2021), et le ministre des sports Abulaziz AlFaisal ayant lui-même couru au Mans deux fois, soutenir la plus grande course d'Endurance virtuelle est l'étape parfaite pour SAFEIS.

Les 24 Heures du Mans virtuelles verront un peloton composé des meilleurs pilotes réels et de simracing réunis pour la plus grande course d'Endurance sur le célèbre circuit français. La course se disputera sur rFactor 2, avec 50 voitures réparties dans deux catégories (LMP et GTE), disputant la victoire pendant 24 heures. Un quart du peloton actuel de la F1, d'anciens Champions du monde, des champions d'IndyCar, des vainqueurs du Mans et des simracers ayant remporté des championnats seront de la partie.

SAFEIS croit que la beauté simple de l'eSport est qu'il s'agit de quelque chose de numérique par essence et qui peut-être apprécié par n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Des hommes, des femmes, jeunes et âgés. Et avec le COVID-19 qui semble rendre le monde plus déconnecté et distant qu'auparavant, SAFEIS est fier d'aider à unir et connecter les communautés du gaming et des sports mécaniques sur une version virtuelle du Mans.

"Nous sommes vraiment honorés de faire partie de la communauté du gaming", termine le Prince Faisal bin Bandar bin Sultan. "J'étais un gamer avant d'être président de la fédération. Pour moi, ce qui est très intéressant, c'est la diversité des personnes qui se sont inscrites aux compétitions. Cela montre clairement la puissance de la communauté globale des gamers. Quand on leur donne l'opportunité, ils se réunissent [pour une même cause]."

L'épreuve sera à suivre en direct et en intégralité sur Motorsport.tv, la couverture débutant à partir de 14h30 ce samedi. Une couverture des événements de la course sera également faite sur les sites de Motorsport Network et sur tous leurs réseaux sociaux.