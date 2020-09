La saison 2 des DiRT Rally 2.0 World Series est annoncée

18 août 2020 - Codemasters (AIM: CDM) et Motorsport Games annoncent aujourd'hui que la deuxième saison des populaires DiRT Rally 2.0 World Series commencera le mardi 25 août avec la première manche qualificative en live dans le jeu. La saison atteindra son apogée avec la finale en direct à l'Autosport International Show au NEC de Birmingham le 16 janvier 2021, où 12 pilotes se battront pour une part de la cagnotte de 20'000 $ – le double de la première saison. Il est également annoncé que le vainqueur du championnat de rallycross gagnera un essai au volant de la voiture électrique QEV en rallycross, celle qui sera utilisée dans le nouveau FIA eRX2 Championship.

Les DiRT Rally 2.0 World Series font suite au succès de la première saison aux côtés du grand spectacle qu'est le World RX Esports Series, qui a attiré plus de 1,24 million de téléspectateurs en direct. Encore une fois, les World Series auront deux championnats pour le rallye et le rallycross, chacun avec sa propre cagnotte de 10'000 $.

Tous les joueurs qui participeront à une manche qualificative recevront la Ford Fiesta R5 MKII gratuitement dans le jeu DiRT Rally 2.0. Conçue pour remplacer sa très réussie devancière, la Ford Fiesta R5 MKII est construite par M-Sport et utilise la nouvelle carrosserie ST-Line. La voiture inclut également un nouveau moteur et châssis, ainsi qu'un système anti-lag remarquablement agressif. La Fiesta R5 MKII deviendra disponible pour tous les participants concernés début octobre.

Ross Gowing, directeur de DiRT Rally 2.0 chez Codemasters, déclare : "Les DiRT Rally 2.0 World Series ont dépassé nos attentes. Nous savions qu'il y avait une envie, mais nous ne nous attendions pas à un tel niveau de participation et d'engagement. Maintenant, nous pouvons recommencer avec un plus grand événement et une plus grosse cagnotte. Nous sommes également ravis de récompenser les joueurs avec la Ford Fiesta R5 dans le jeu et espérons que cela va motiver les joueurs de tous niveaux à participer."

Ben Rossiter-Turner, directeur eSport chez Motorsport Games, commente : "Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Codemasters pour réaliser la deuxième saison des DiRT Rally 2.0 World Series. Les pilotes, les téléspectateurs et la communauté ont accueilli la première saison et le World RX Esports Series de manière extrêmement positive, et nous sommes impatients de créer une expérience encore plus forte et meilleure cette fois, avec pour conclure un spectacle spécial à Autosport International. Nous avons des projets très enthousiasmants."

Pere Gonzalez, chef de projet du nouveau FIA eRX2 Championship, ajoute : "Nous sommes vraiment enthousiasmés par notre partenariat avec Codemasters et Motorsport Games pour les DiRT Rally 2.0 World Series. L'intérêt pour l'eSport s'est décuplé ces derniers mois, particulièrement auprès des jeunes participants et fans, et nous voyons beaucoup de synergies entre cette tranche de la population et le nouveau FIA eRX2 Championship, qui est au premier plan de l'électrification du rallycross. Nous avons vu dans d'autres disciplines comment les gamers ont le potentiel et les capacités pour faire la transition avec les compétitions réelles, et nous sommes impatients de suivre le déroulement de la seconde saison de la compétition et d'aider le vainqueur final à mettre son talent à l'épreuve en vrai."

Tous les joueurs de DiRT Rally 2.0 sur PlayStation®4, Xbox One et PC (via Steam) peuvent participer et enregistrer un chrono en se rendant sur l'onglet World Championship du menu principal et en sélectionnant Qualifiers.

Les DiRT Rally World Series sont divisés en trois manches qualificatives, chacune constituée de trois événements. L'auteur du meilleur temps de chaque événement sur chaque plateforme gagnera sa place pour la finale qualificative. En rallye, ces vainqueurs seront rejoints par les trois seconds les plus rapides selon les temps cumulés, et en rallycross, par les deux dauphins les plus rapides. Le top 2 de chaque finale qualificative gagnera sa place en demi-finale avant la finale en direct à Autosport International en janvier 2021.

Voici le programme des événements et courses :

Rallye :

Manche 1 – Nouvelle-Zélande

25 Aoû Elsthorpe Sprint Forward R2

01 Sep Waimarama Sprint Forward Groupe A

08 Sep Ocean Beach Sprint Forward H2 RWD

26 Sep Finale qualificative 1 (diffusée en direct)

Manche 2 – Espagne

29 Sep Centenera R5

06 Oct Ascenso por valle el Gualet Rally GT

13 Oct Viñedos Dardenyà H2 FWD

31 Oct Finale qualificative 2 (diffusée en direct)

Manche 3 – Australie

03 Nov Noorinbee Ridge Descent H1 FWD

10 Nov Taylor Farm Sprint R5

17 Nov Yambulla Mountain Ascent H3 RWD

05 Déc Finale qualificative 3 (diffusée en direct)

19 Déc Demi-finale (diffusée en direct)

16-17 Jan Finale (en direct à Autosport International)

Rallycross

Manche 1

25 Aoû Höljes RX Supercars

01 Sep Hell RX2

08 Sep Lohéac Super 1600

26 Sep Finale qualificative 1 (diffusée en direct)

Round 2

29 Sep Barcelona RX2

06 Oct Montalegre RX Supercars

13 Oct Hell Super 1600

31 Oct Finale qualificative 2 (diffusée en direct)

Round 3

03 Nov Lohéac RX Supercars

10 Nov Höljes RX2

17 Nov Barcelona Super 1600

05 Déc Finale qualificative 3 (diffusée en direct)

19 Déc Demi-finale (diffusée en direct)

16-17 Jan Finale (en direct à Autosport International)

Vous pourrez suivre la progression des DiRT Rally 2.0 World Series sur les réseaux sociaux @DiRTGame et sur motorsport.tv.