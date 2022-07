SBK22 : Premières images de gameplay du jeu officiel du WorldSBK

Charger le lecteur audio

Dix ans après le dernier opus, le WorldSBK aura à nouveau son jeu vidéo officiel cette année, et il commence à se dévoiler. Annoncé le mois dernier en marge du meeting de Misano, SBK22 a publié les premières images de son gameplay, dans une séquence mettant en scène le Champion en titre, Toprak Razgatlioglu. Le pilotage apparaît similaire à celui de MotoGP 22, développé par le même studio, avec une gestion de l'antipatinage, de l'anti-wheelie ou encore du frein moteur.

Le jeu offrira un mode carrière permettant de rouler sur tous les circuits et reproduisant l'intégralité des week-ends, des essais aux courses en passant par la séance de qualifications, avec une gestion la consommation de carburant et la dégradation des gommes, mais sans pour autant se limiter au pilotage.

Il sera en effet possible de faire évoluer les réglages de la moto et de progresser dans une section nommée Arbre de Développement, dans laquelle il faudra remplir des défis techniques, accomplis de manière active en pilotant la moto, ou d'une façon passive, par les ingénieurs. La gestion du staff technique sera un élément important puisqu'il sera possible de recruter des membres clés de la structure entourant le pilote.

SK22 permettra de créer une équipe à ses couleurs et de personnaliser son pilote, en définissant les couleurs de la moto et du casque, ainsi que le design du numéro. Un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu'à 12 participants a aussi été annoncé, laissant le choix de disputer uniquement les courses ou d'y ajouter la séance de qualifications.

Pour développer le jeu, la Dorna a fait appel au studio italien Milestone Interactive, spécialisé dans les jeux de moto déjà en charge de la série du WorldSBK entamée avec Superbike World Championship en 1999 et conclue avec SBK Generations, qui permettait d'incarner un pilote durant une période courant des saisons 2009 à 2012.

Le jeu SBK22 sera commercialisé le 15 septembre 2022 et sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC, par le biais de Steam.