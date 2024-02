La sortie du jeu vidéo F1 24 annoncée

Toujours développé par EA Sports et Codemasters, le jeu vidéo officiel de la Formule 1 s'apprête à dévoiler une nouvelle mouture pour la saison 2024. Sa date de sortie a été officialisée et les plus impatients devront attendre un peu : rendez-vous est pris pour le 31 mai prochain.

Le jeu sera disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One et PC, via l'EA App, l'Epic Games Store et Steam.

En attendant, plusieurs défis et contenus nouveaux sont proposés aux possesseurs de l'édition F1 23, dont des des défis de contre-la-montre avec les toutes nouvelles voitures de la saison 2024. L'éditeur annonce également, pour une période limitée, un nouveau programme de fidélité qui récompensera les joueurs possédant les trois précédents opus.

Le visuel de l'édition Champions de F1 24. Photo de: EA Sports

"Pour la toute première fois, les joueurs de F1 23 peuvent se plonger immédiatement dans la saison 2024 avec certaines de leurs écuries préférées avant la première extinction des feux de ce week-end", précise Lee Mather, Senior Creative Director chez Codemasters. "Notre reveal complet arrivera prochainement, et les joueurs pourront bientôt profiter d'un mode Carrière remanié, d'un nouveau système de maniabilité dynamique, et bien plus encore."

Autrement dit, en dehors de la date de sortie officielle, on ne sait rien ou presque du futur jeu vidéo de la catégorie reine, si ce n'est qu'en plus d'une deuxième vague de nouvelles livrées saisonnières qui arriveront à la fin du mois d'avril, les joueurs qui précommanderont le jeu recevront plusieurs objets exclusifs au lancement de F1 24.

L'édition Champions, en exclusivité numérique, offrira des bonus supplémentaires. L'édition standard sera disponible en versions physique et numérique.