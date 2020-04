Les stars de la F1 ont récolté plus de 30'000 €

Le championnat, appelé "Race for the World", est organisé par les pilotes et vise à divertir les fans pendant la pandémie de COVID-19 et les mesures restrictives qui ont été mises en place pour lutter contre sa propagation. L'objectif affiché est également de récolter 100'000 dollars (autour de 92'000 euros) pour l'Organisation Mondiale de la Santé. La série d'épreuves est répartie sur trois soirées, la première d'entre elles ayant eu lieu ce samedi.

Le jeu F1 2019 est mis à contribution. Les parties s'organisent autour de séances de qualifications en un seul tour et de courses faisant 25% de la distance normale d'un Grand Prix. Le tout dans la bonne humeur, avec la possibilité de suivre les diffusions des pilotes sur la plateforme Twitch, ces derniers étant tous regroupés au sein d'un même canal vocal.

Abu Dhabi a été tiré au sort pour jouer le rôle de manche d'ouverture. La première partie a tourné court quand il a été constaté que les réglages avaient été mal paramétrés et que les collisions avaient été désactivées. Une fois cela corrigé, Alexander Albon a battu le pilote junior de Renault Christian Lundgaard pour la pole position, les deux hommes se disputant la victoire lors d'une course marquée par de nombreux incidents.

Lundgaard a dépassé Albon dans les stands et aurait pu l'emporter si les pilotes, à la demande des fans qui suivaient l'épreuve, n'avaient pas décidé de mettre en place leur propre Safety Car. Comme cela pouvait se prévoir, cela a entraîné un restart chaotique dans la ligne droite de retour, Lundgaard y perdant la tête alors qu'Albon parvenait à s'en sortir pour l'emporter. Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, a terminé second, devant Arthur Leclerc. Luca Albon, le frère du pilote Red Bull, a pris la quatrième position devant Charles Leclerc et le pilote moto Luca Salvadori. Lando Norris, Louis Delétraz, Antonio Fuoco et Nicholas Latifi ont complété le top 10.

La seconde course a eu lieu sur le tracé de Silverstone, avec des standards de pilotage bien meilleurs. Lundgaard s'est emparé de la pole, mais c'est A. Leclerc qui a pris le meilleur départ pour se porter en tête dès le premier tour. Une défense musclée à la sortie de Luffield a permis à son frère Charles de dépasser le Danois, mais ce dernier a fini par répliquer pour finir second derrière Arthur. Luca Albon complétait le podium, devant Norris et C. Leclerc, qui a monté par accident les pneus durs au lieu des mediums au moment de son arrêt, perdant ainsi beaucoup de performance dans le second relais. Latifi, George Russell, Delétraz, Courtois et Salvadori clôturaient le top 10.

Les pilotes ont promis une seconde soirée mieux organisée et plus propre ce mardi 14 avril, à partir de 19h.

