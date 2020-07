Stewart-Haas Esports remporte la course de l'Eldora Pro League

Xbox

Les pilotes de Xbox ont été les premiers à s'élancer pour 90 tours de course sur l'emblématique piste de NASCAR Truck Series.

Justin Brooks et Daniel Buttafuoco ont mené le peloton jusqu'au drapeau vert, mais c'est Matthew Selby, troisième, qui a pris la tête de la course dès le début. Le peloton s'est battu pour la bonne trajectoire sur la piste d'Eldora, en longeant le mur intérieur qui semblait être la ligne la plus rapide du circuit.

Buttafuoco a fait l'intérieur à Selby pour prendre les commandes, mais le leader de la course a essayé de le coincer dans le virage suivant. Il y a eu contact et Buttafuoco s'est crashé, accrochant Brooks au passage.

Le run suivant a été de courte durée, en raison d'un autre incident. La course a repris avec Selby en tête devant Slade Gravitt. Finalement, Brooks s'est retrouvé en deuxième position. Cependant, alors qu'il tentait de rattraper Selby pour prendre la tête de la course, le serveur a rencontré des problèmes techniques à dix tours de l'arrivée. Les officiels ont stoppé la course et Selby a été déclaré vainqueur. Brooks a terminé deuxième, Tyler Dohar troisième, Buttafuoco quatrième et Gravitt cinquième.

PS4

La course PS4 s'est déroulée sans interruption et a été dominée par Brandyn Gritton. Il a mené chaque tour et a été pris en chasse tout au long de la course par Kyle Arnold. Arnold n'a pas pu rattraper Gritton, terminant l'épreuve avec environ une seconde de retard, alors que Stewart-Haas Esports a ainsi dominé la nuit. Cody Giles s'est classé troisième, Josh Harbin quatrième et Josh Parker cinquième.