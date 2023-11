Test - EA Sports WRC, le jeu vidéo rêvé des amateurs de rallye ?

Prenez ce que Codemasters sait concevoir historiquement en rallye, ajoutez l'expérience d'EA Sports en matière de licensing, et vous obtenez peut-être ce qui se fait de mieux en la matière depuis bien longtemps. Inutile de faire durer le suspense avant d'entrer dans le vif du sujet de ce test : EA Sports WRC est une franche réussite qui nous a conquis !

La physique du jeu est évidemment influencée par DiRT Rally 2.0 mais avec EA Sports WRC, le moteur Ego est délaissé au profit de l'Unreal Engine 4. Un choix permettant notamment d'offrir des spéciales dépassant les 30 km mais aussi de proposer tous les rallyes de la saison 2023 du WRC ainsi que les pilotes, les équipes et les livrées officielles de plusieurs catégories. Le joueur n'est pas lésé avec un total de 78 voitures et plus de 200 spéciales à parcourir !

Le plaisir de la terre

Pour la plupart des joueurs, la physique d'EA Sports WRC sera le point décisif pour lui donner ou non sa chance. C'est donc naturellement sur cet aspect que nous avons concentré l'essentiel de notre attention lors de notre test. Précisons que celui-ci a été réalisé sur PC, avec volant, pédalier et shifter.

Ceux qui espèrent retrouver des sensations similaires à celles qu'offre DiRT Rally 2.0 ne seront pas déçus, car on retrouve immédiatement cette patte. Ainsi la crainte de voir le jeu évoluer dans le mauvais sens est très vite écartée, et la prise de repère est naturelle pour les habitués, sans paraître trop complexe pour les néophytes.

On note un feeling en nette amélioration sur terre, et celui-ci est presque divin quand il s'agit de toucher aux voitures de l'actuelle génération Rally1. Il ne faut pas hésiter à "malmener" sa monture pour en tirer le meilleur. Le plaisir dépend également du terrain mais les manches au Chili ou en Finlande, pour ne citer qu'elles, le décuplent.

En revanche, et c'est là aussi un héritage de DiRT Rally, le passage sur asphalte est moins convaincant, bien qu'en progrès, puisque l'on retrouve cette étrange sensation de flottement dans la direction. Les mauvaises langues diront que, compte tenu de la proportion de manches sur asphalte en WRC de nos jours, le mal sera à peine visible... Et si l'on pouvait espérer mieux, on est loin d'un moment injouable ou sans plaisir, loin de là !

Une optimisation qui laisse à désirer

Vous l'aurez compris, on est séduit par la jouabilité proposée et il y a, à l'arrivée de chaque spéciale, ce petit goût de reviens-y qui risque de faire défiler les heures sans s'en rendre compte. Ce qui est généralement gage d'un jeu réussi. Il y a néanmoins un hic...

Sur PC, l'optimisation du jeu fait tiquer. Celui-ci se montre un peu gourmand, même avec du matériel dernier cri, ce qui peut se contourner via des réglages qui, bien qu'abaissés, n'altèrent finalement pas trop la qualité du rendu. Le problème, c'est la stabilité de l'ensemble, qui peut parfois s'avérer frustrante, surtout quand cela intervient dans un moment critique.

Ces soucis sont a priori connus d'EA Sports et Codemasters, qui ont promis des améliorations en la matière via des mises à jour qui interviendront peu après la sortie du jeu. C'est une tendance à laquelle on s'habitue malheureusement aujourd'hui : obtenir un jeu parfait dès son arrivée sur le marché est devenu extrêmement rare...

C'est d'autant plus dommage qu'esthétiquement, le jeu est au niveau. Il n'y aura pas de "claque" visuelle mais les graphismes sont bien exécutés et participent à l'immersion, tout en sachant la complexité que représente la reproduction d'autant de spéciales.

Des heures de jeu en perspective !

Concernant le contenu, EA Sports WRC s'appuie sur du classique qui a fait ses preuves et s'avère donc diablement efficace. En premier lieu, les fans invétérés du Championnat du monde des Rallyes seront aux anges en retrouvant tout l'environnement fidèlement reproduit, ainsi que l'habillage officiel du WRC. On se réjouit surtout de pouvoir parcourir les rallyes mondiaux du calendrier. Seul manque à l'appel dans l'immédiat le Rallye d'Europe centrale, fraîchement disputé pour la première fois de l'Histoire, mais celui-ci fera l'objet d'un DLC gratuit prochainement.

Pouvoir traverser les époques est également un régal. Car si le WRC, le WRC2 et le Junior WRC sont les piliers du jeu en matière de licences, on peut très vite remonter le temps et rouler avec de nombreux modèles en WRC 2017-2021, S2000, Kit-Car, S2000, Groupe A, Groupe B, et d'autres...

Du côté des modes de jeu, on retrouve du online avec Clubs et Moments, ce dernier offrant des scénarios vous envoyant revivre par exemple les exploits de Colin McRae sur le Rallye des 1000 Lacs en 1992. Les options de personnalisation sont nombreuses, jusqu'à créer sa propre équipe et sa propre voiture pour tenter de détrôner Toyota, Hyundai et Ford en Rally1 !

Clairement, le mode carrière sera le refuge tout trouvé des joueurs offline, avec la possibilité de partir depuis l'échelon Junior WRC, depuis le Rally2, ou directement en Rally1. Il faudra gérer l'intégralité d'une équipe en se souciant notamment, outre le pilotage, du recrutement d'ingénieurs ainsi que du budget. Dans les nouveautés, on note aussi l'introduction de rallyes de régularité.

Le verdict

En conclusion, EA Sports WRC a tout pour être le jeu vidéo rêvé de tout amateur de rallye, et il mérite clairement sa chance. Des voitures authentiques, des sons réalistes, un mode carrière riche et surtout des parcours variés, nombreux et avec des distances parfois impressionnantes qui exigent une concentration de tous les instants. Avec la palme, clairement, au pilotage sur terre qui procure des sensations géniales.

On ne déplore finalement que ces problèmes de performance et de stabilité, avec l'espoir qu'ils seront réglés au plus vite pour ne devenir qu'un mauvais souvenir. Car lorsque tout fonctionne, on ne peut que s'incliner devant un jeu qui vaut le détour.

EA Sports WRC sort le vendredi 3 novembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Il est d'ores et déjà disponible pour les joueurs qui l'ont précommandé.