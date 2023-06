F1 23 : le test de la rédaction

Quinzième jeu officiel sur le Championnat du monde de Formule 1 développé par Codemasters, F1 23 sort le 16 juin. Voici notre notre test.

Point de Rupture

Capture d'écran de F1 23 Photo de: Codemasters Capture d'écran de F1 23 Photo de: Codemasters

Comme le souligne involontairement sa traduction française, de rupture il n'y a effectivement point dans le mode "Braking Point" (le nom anglais joue sur les sens de breaking/braking). Les grands ingrédients de ce mode de jeu qui avait fait sa première apparition dans F1 2021 sont repris dans F1 23 même si l'histoire diffère. Sans en dire trop, elle n'est pas dénuée de tout intérêt et aborde des problématiques intéressantes, toutefois l'écriture demeure assez souvent superficielle et les grosses ficelles du scénario se voient à des kilomètres.

Au-delà de l'histoire, les reproches de la première mouture ne changent pas : Braking Point déroule son scénario et le joueur n'a en réalité pas d'impact dessus. Lorsque vous avez le contrôle, en course, il vous faut absolument réussir l'objectif fixé pour avancer ; mais si vous faites bien mieux, le jeu n'en a cure, hormis pour vous allouer plus de points qui vous permettront de débloquer des réponses face à la presse ou dans le cadre de votre rôle de directeur d'équipe. Or, ces deux derniers aspects, là aussi, n'influent pas réellement sur le cours de l'histoire principale.

Difficile d'en attendre beaucoup d'un jeu de course grand public, mais Braking Point devrait, pour cette raison, laisser à peu près autant de traces indélébiles dans l'esprit de la plupart des joueurs qui auront été au bout que le premier opus, à savoir très peu.

F1 World

F1 World est une nouveauté de la franchise. Il s'agit en réalité d'un hub qui va réunir un certain nombre de modes de jeu, dont notamment les modes classiques que sont Grand Prix ou Contre la montre ou encore la partie multijoueur. Il est à noter que les modes Carrière et My Team n'y figurent pas et sont à part dans le menu du jeu, sans grande évolution de leur côté.

Le principe fondamental de F1 World est de pouvoir améliorer progressivement le niveau de performance de sa voiture, ce que le jeu appelle le "Niveau technique". Que ce soit via des pièces dans certains domaines cruciaux, via du personnel dans une sorte d'écurie virtuelle, vous avez moyen d'augmenter la performance et tout cela en participant aux nombreux défis et courses, en solo ou en multijoueur, proposés par le jeu et qui seront régulièrement renouvelés.

Les opportunités de le faire sont légion, tout comme les récompenses à collectionner, et c'est clairement un mode de jeu qui avantagera les joueurs qui y passeront du temps sans toutefois impacter, a priori, ceux qui préféreront une expérience bien plus tranquille et détendue en multijoueur ou en solo. On sent en tout cas une volonté d'augmenter la durée de vie du jeu via ce mode qui ne séduira sans doute pas tous les joueurs.

Le reste du jeu

Comme nous vous l'expliquions plus en détail dans notre preview, la maniabilité et le comportement des voitures a changé : plus progressive, l'accélération se veut moins traître, et le grip général des monoplace semble avoir augmenté. Les glissades n'ont pas disparu mais surviennent de façon plus prévisible et sont plus aisément contrôlables. Le freinage est mieux géré et la répartition avant/arrière retrouve son importance. Par rapport à F1 22, les changements ne sont pas forcément radicaux mais la somme des petits détails fait une différence assez notable.

Le retour du drapeau rouge dans la franchise se traduit par une application fidèle de la réglementation, à savoir que le changement de pneus est possible pendant et que la reprise de la course se fait via un nouveau départ arrêté. La personnalisation des avatars et des livrées demeure très encadrée.

Sur le plan graphique, un travail a été fait pour améliorer certains aspects (luminosité notamment) ; le moteur demeure toutefois le même et bien que le jeu ne soit pas laid, on se dit tout de même qu'adopter un moteur graphique plus moderne permettrait sans doute d'aller plus loin encore à l'heure de certaines claques visuelles dans le monde du jeu vidéo. Sur le plan sonore, l'ambiance générale a été là aussi retravaillée : moteurs, vibreurs, hélicoptère, etc., l'impression est celle d'une immersion un peu plus poussée.

Les nouveaux circuits

L'édition 2023 du jeu officiel de la F1 propose deux nouveaux tracés : Losail, au Qatar, et Las Vegas. Le premier étant un tracé originellement conçu pour le MotoGP, son dessin est assez inhabituel dans le paysage de la Formule 1. Et cette particularité se ressent forcément quand on le parcourt puisqu'il est très technique tout en étant assez roulant, avec des virages enfilés à moyenne et haute vitesse. Malgré le fait qu'il soit très plat, il apporte énormément de satisfaction quand les enchaînements sont réalisés avec justesse et sans perdre trop de vitesse.

Quant au circuit de Las Vegas, il nous renvoie un peu dans le passé, à l'époque où les circuits urbains n'étaient pas conçus quasiment séparément des villes dans lesquelles ils se trouvaient. La piste, plutôt simple dans son dessin, nous rappelle en effet certains tracés américains des années 1980-1990 même si elle évite soigneusement, la plupart du temps les successions de virages à angle droit. Elle n'est pas exempte de difficultés, avec quelques freinages en appui ou quasiment, mais on pressent bien que ce qui comptera en premier lieu, c'est son cadre.

Pour le reste, l'ensemble des tracés du calendrier 2023 sont présents (Imola y compris), tout comme les pistes de Shanghai, du Castellet et de Portimão. On retrouve la version 2023 du circuit de Barcelone, donc sans la chicane, en revanche pas encore la version 2023 de Singapour, qui arrivera par la suite. Djeddah a été retouché pour inclure les changements effectués. Petite curiosité : en dépit de son absence d'impact sur le tracé, le Red Bull Ring a été actualisé pour inclure la modification de la pleine charge entre les virages 2 et 3, et donc l'ajout de la chicane pour le MotoGP.

Notre verdict sur F1 23

L'un des reproches souvent fait à la franchise F1 est que chaque jeu est une simple mise à jour du précédent. C'est en partie vrai, et F1 23 ne déroge pas à la règle. Toutefois, les nouveautés apportées dans cet opus semblent plus conséquentes que celles de F1 22, même si elles ne s'adresseront pas à tous les joueurs (Braking Point et F1 World). L'évolution la plus importante nous semble résider dans la prise en main qui change les sensations et nous paraît améliorer le plaisir de pilotage.

Est-ce suffisant pour justifier l'achat à plein tarif du jeu quand on est un joueur exigeant ? La problématique des jeux F1 n'est pas véritablement dans les modes proposés (chaque type de joueur y trouvera son compte) ou encore le gameplay (la grande majorité des joueurs savent très bien qu'ils jouent à un jeu à mi-chemin entre arcade et simulation), mais dans la qualité du produit fini qui laisse très souvent à désirer, notamment côté multijoueur où l'expérience est la plupart du temps désagréable. Sur ce plan, l'écrin est quasi exactement le même et l'on ne peut qu'espérer que les choses iront mieux en sachant très bien que, jusqu'ici, les mêmes phénomènes ont eu tendance à se répéter.

F1 23 propose, selon nous, plus de choses que F1 22, qui avait comme principal atout de promotion... le fait que la Formule 1 changeait d'ère. Comme ses prédécesseurs, c'est un bon jeu grand public, qui se repose en partie sur ses lauriers mais qui a également choisi de revoir sa copie dans un de ses aspects fondamentaux.