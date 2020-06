Tony Parker donnera le départ des 24H du Mans virtuelles

Pour la première édition des 24 Heures du Mans virtuelles, il y a des traditions qui franchissent le pas depuis le réel. Samedi à 15 heures, le départ de l'épreuve organisée par l'ACO, le FIA WEC et Motorsport Games sera donné par une célébrité, tel que c'est le cas chaque année pour la véritable course d'Endurance. C'est au basketteur français Tony Parker que reviendra cet honneur.

Sélectionné à six reprises pour le NBA All-Star Game, qui récompense les meilleurs joueurs de la ligue, le quadruple champion NBA et capitaine de l’équipe de France de basket-ball a déjà montré sa passion pour les 24 Heures du Mans en se rendant sur la course lors de l'édition 2019.

"Il donne tout son sens à la définition du 'champion', à la fois au fil de sa carrière internationale et dans sa vie quotidienne", estime l'ACO. "Ayant joué dans le monde entier, également connu pour son esprit de communauté et sa philanthropie, Tony Parker est la personnalité idéale pour remplir ce rôle."

Samedi prochain, Tony Parker sera chargé d'appeler les pilotes à démarrer leurs moteurs, avant d'abaisser virtuellement le drapeau français afin de donner officiellement le départ des 24 Heures du Mans virtuelles.

