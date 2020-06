Vandoorne et Solberg participeront à la Race of Champions virtuelle

La première ROC virtuelle aura lieu le dimanche 28 juin, à 19h00, heure française. Elle sera diffusée en direct sur la chaîne Youtube de la Race Of Champions et sur Facebook.

L'événement, qui est organisé en partenariat avec Motorsport Games, suivra un format similaire à celui de la Race Of Champions réelle. Les pilotes s'affronteront sur des versions virtuelles de certains des sites les plus emblématiques de l'Histoire de la ROC, tels que la piste en terre et en asphalte du tracé original de Gran Canaria ou les virages du stade de Wembley à Londres. Les tracés ont été conçus en partant de zéro dans le jeu de simulation Assetto Corsa et n'ont jamais été utilisés en compétition auparavant.

Petter Solberg, Stoffel Vandoorne, le champion DTM en titre René Rast et le Champion des Champions en titre de la ROC Benito Guerra sont les premiers noms confirmés pour l'événement. D'autres pilotes seront annoncés dans les prochains jours.

"Nos deux premiers Champions eROC, Enzo Bonito et James Baldwin, ont tous deux prouvé qu'ils pouvaient transposer leurs compétences en matière de course du monde virtuel au monde réel. Nous allons maintenant voir comment certains des meilleurs pilotes du monde s'adaptent à la compétition sur les circuits parallèles de la Virtual Race Of Champions", a déclaré le président de la ROC, Fredrik Johnsson. "Nous avons constaté une croissance phénoménale de l'eSports au cours de ces derniers mois de confinement. Nous voulons faire de la Virtual Race Of Champions la grande finale de cette période intense de compétitions virtuelles avant la première véritable course de Formule 1 de la saison."

"Bien qu'il soit encore difficile de savoir quand il sera possible d'organiser à nouveau des événements avec les fans, nous voulons faire en sorte que la course virtuelle soit aussi amusante et équitable que nos événements réels de la ROC. Tout le monde aura les mêmes chances de gagner, quelle que soit la série dont il est issu. Récemment, nous avons vu plusieurs incidents très médiatisés lors d'épreuves de simracing, mais rassurez-vous... sur la piste parallèle du ROC, les pilotes ne pourront pas se percuter."

Solberg a ajouté : "Ce sera fantastique de retrouver avec des amis et des gens du sport automobile lors de la Race Of Champions virtuelle. J'ai acheté du matériel de simulation pour mon fils Oliver il y a environ deux mois. Il a tout installé, mais il semble que je l'utilise beaucoup plus que lui ! Je me suis beaucoup amélioré, et j'ai même gagné une course et signé la pole position à Indianapolis."

"Avec toute l'expérience et la motivation que tout le monde a maintenant en simracing, je pense que ce sera à un autre niveau de compétition. Ce sera une lutte très serrée et très agréable à regarder. Et les célébrations... Rien ne vaut les célébrations qui ont lieu à la ROC, avec un peu de chance nous pourrons recréer cela dans la course virtuelle."

Vandoorne, qui participera également aux 24 Heures du Mans virtuelles ce week-end, a déclaré : "Après avoir remporté l'ABB Formula E Race at Home Challenge Driver Grid, je suis vraiment impatient de me mesurer aux pilotes des autres séries lors de la Virtual Race Of Champions avant de préparer la reprise de la saison 6 [de Formule E]."