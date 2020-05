Stoffel Vandoorne s'impose enfin en Formule E virtuelle !

Le pilote belge a signé sa quatrième pole position en six courses, devant Pascal Wehrlein. Le leader du championnat s'est toutefois élancé en septième place, ayant écopé d'une pénalité de cinq positions sur la grille suite à son contact avec Maximilian Günther la semaine dernière. Le pilote BMW a donc rejoint Vandoorne sur la première ligne.

Mais le départ aura été crucial quant à la destinée de la course. Vandoorne s'est impeccablement élancé, alors que derrière lui, ce fut le carnage. Günther a été envoyé en tête-à-queue dans le premier virage, se retrouvant en 22e place, sur 23 pilotes (Daniel Abt n'ayant pas été remplacé chez Audi).

Vandoorne s'est alors échappé, remportant la course avec 18 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant. La lutte pour la deuxième place fut intense entre Neel Jani, rescapé du crash du départ, Oliver Rowland et Pascal Wehrlein. L'intensité de la bagarre est montée crescendo, jusqu'à plusieurs contacts dans les derniers tours.

Au final, c'est le pilote Mahindra qui a terminé devant ses adversaires, Rowland complétant le podium. Neel Jani a dû se contenter de la cinquième place après une tentative de dépassement hasardeuse dans le dernier tour. Le Suisse est parti en tête-à-queue, perdant la quatrième position au profit d'António Félix da Costa.

Derrière, Günther a profité de nombreux incidents pour remonter au 12e rang, mais il ne marque donc pas de points, alors que les deux dernières manches de la saison auront lieu la semaine prochaine. Au championnat, Vandoorne prend du coup les commandes du classement avec deux points d'avance sur Wehrlein, et 32 sur Günther, qui devra sortir un gros week-end la semaine prochaine.

Top 10 du championnat

1. Stoffel Vandoorne - 105 pts

2. Pascal Wehrlein - 103 pts

3. Maximilian Günther - 73 pts

4. Oliver Rowland - 58 pts

5. Robin Frijns - 48 pts

6. Neel Jani - 35 pts

7. Nico Müller - 29 pts

8. Edoardo Mortara - 27 pts

9. António Félix da Costa - 26 pts

10. James Calado - 25 pts