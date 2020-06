Verstappen et Norris hors course, Rebellion Williams mène

Les choses ont commencé à tourner vinaigre peu après la huitième heure de course pour l'équipage #20 lors de l'épreuve organisée par le WEC, l'ACO et Motorsport Games. Max Verstappen, alors au volant, a été victime d'un incident étrange dans les stands où, gêné par la Ferrari #51 de GTE qui s'était positionnée de travers sur son emplacement juste devant lui, le Néerlandais est reparti alors qu'arrivait la #21 d'Axle Motorsport. Le contact était alors inévitable et a occasionné des dégâts.

Verstappen a malgré tout pu retrouver la seconde place puis la tête quand la #16 de Veloce Sport a dû s'arrêter. Cependant, Raffaele Marciello, pilote de la #01 de Rebellion Williams Esport, est rapidement revenu sur la voiture blessée de l'équipage Redline. Alors que l'Italien était à une seconde, Verstappen a été victime de plusieurs problèmes techniques qui ont finalement entraîné son accident dans les esses Porsche.

Le Néerlandais s'est arrêté pour réparer les dégâts avant de céder sa place à Atze Kerkhof, qui a sonné la charge pour revenir dans le top 10. Cependant, lui aussi a connu des problèmes et l'équipe a donc décidé d'abandonner.

Après 18 heures de course, ce sont les Rebellion Williams Esport qui mènent, avec la #01 (de Marciello et Louis Delétraz, notamment) devant la #13 (avec, entre autres, Jack Aitken à son bord).

Côté GTE, la nuit n'a pas été de tout repos pour Charles Leclerc qui a également été victime de problèmes après une sortie de piste. À l'heure d'écrire ces lignes, la Ferrari #52 d'AF Corse est bonne dernière d'une catégorie menée par la Porsche #93, où figurent Nick Tandy et Ayhancan Güven.

