Verstappen participera aux Supercars Eseries

Le Néerlandais, avide de simracing, se joindra au peloton des pilotes Supercars pour quatre courses sur les circuits de Silverstone et Barcelone. Il sera à bord d'une Holden Commodore virtuelle portant son traditionnel numéro 33 avec une livrée Red Bull similaire à celle de sa F1. Il sera notamment opposé à son équipier au sein de la Team Redline (une écurie eSport), Shane van Gisbergen.

"J'ai hâte de participer à la course", a expliqué Max Verstappen. "Ce sera un défi car ce n'est pas une voiture que j'ai énormément pilotée sur simulateur, mais elles sont assez sympa à regarder dans la vie. Nous courrons toujours avec les Supercars à Melbourne, ce sera donc intéressant de voir comment je vais me débrouiller face aux pilotes habituels."

"J'ai essayé la Supercar à quelques reprises dans iRacing, et c'est une voiture très difficile à bien piloter. J'ai hâte de piloter contre mon ami Shane, ou Pastor comme je l'appelle, car il se crashe souvent dans le jeu ! Nous pilotons beaucoup en ligne et j'espère que nous pourrons bien faire pour Red Bull, et ça devrait être sympa de piloter contre les autres pilotes aussi."

Pour Shane van Gisbergen, le côté agressif du pilotage de Max Verstappen devrait se montrer lors de sa pige en Supercars. Le Néerlandais a pu piloter récemment la voiture dans le mini-championnat "Real Racers Never Quit", organisé par la Team Redline.

"C'est super de voir qu'un pilote du calibre de Max sera sur la grille pour nous affronter. Il est rapide et il connaît bien ces circuits, donc je m'attends à le voir devant. Il a fait beaucoup d'heures en ligne en Supercar. Comme en F1, il est agressif et il ne lâchera face à personne, donc ça sera super de l'avoir sur la grille cette semaine."

Les courses démarreront à 11h heure française, et seront à suivre sur Motorsport.tv.

