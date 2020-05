Vidéo - Norris à contresens et bloquant l'entrée des stands

Moins de trois jours après la controversée course d'IndyCar iRacing Challenge dans laquelle Norris avait déjà été impliqué dans une série d'incidents qui ont fait grand bruit, le Britannique a marqué sa participation au Supercars All Stars Eseries par un accident plutôt étrange lors de la seconde course. Accroché par un concurrent peu après l'entrée des stands, le pilote McLaren en F1 a décidé de faire quelques dizaines de mètres à contresens, percutant au passage l'adversaire qui l'avait envoyé en tête-à-queue, avant de rentrer dans les stands de façon chaotique, bloquant le passage à certains autres participants.

Côté sportif, c'est Shane van Gisbergen qui a remporté cette finale, même si les résultats restent provisoires en raison d'une confusion sur une pénalité.