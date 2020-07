La ROC virtuelle saluée, Las Vegas prochain lieu d'accueil ?

S'exprimant après la course virtuelle de dimanche – au cours de laquelle des stars de la Formule 1, de l'IndyCar, du Mans, du Rallye mondial, du Rallycross, de la Formule E et de W Series se sont affrontées comme dans la réalité – Johnsson a déclaré qu'il était ravi de la manière dont cela s'était passé. "Pour une première, je suis très heureux du résultat", a déclaré Johnsson.

"On apprend tellement quand on commence quelque chose de nouveau, et la collaboration avec Motorsport Games nous a beaucoup aidé. C'était génial de travailler avec eux, ils ont beaucoup d'expérience dans la diffusion des jeux. Il y avait une super ambiance, on trouvait des solutions à tout et les retours de tous les pilotes ont été ultra positifs, ils ont tous adoré – donc la prochaine fois, ce sera encore mieux ! C'était un voyage de découverte pour nous, et c'était une super expérience."

Le jeu Assetto Corsa a permis aux concurrents de s'affronter sur plusieurs versions virtuelles des circuits de la Race of Champions issus de l'histoire de l'événement – depuis ses débuts à Gran Canaria jusqu'aux célèbres stades de Wembley et de Riyad. Les voitures utilisées étaient la VUHL supercar, la KTM X-Bow, une voiture de Rallycross et le buggy classique de la ROC. "Les pistes simulées sont si proches des pistes réelles, la technologie est si bonne – la piste de Gran Canaria n'a pas été utilisée depuis un certain temps, mais elle a été scannée au laser pour cela – et elle est aussi proche que possible de la réalité. Romain Grosjean me disait qu'il était étonné que les voitures se comportent toutes comme dans la réalité."

"On ne sait jamais quelle expérience les gars ont sur les simulateurs, mais les courses étaient serrées et se décidaient souvent à quelques centièmes de seconde comme dans la réalité, donc c'était assurément divertissant. On pouvait sentir l'excitation quand ils gagnaient et la frustration quand ils perdaient ! Avec notre compétition eROC, nous avons vu comment les gamers peuvent transférer leurs compétences du monde virtuel au monde réel en quelques jours seulement lors de la Race Of Champions. Il est désormais impressionnant de voir à quel point les pilotes du monde réel ont eu un tel impact sur les courses du monde virtuel pendant le confinement, ce qui augmente la popularité des courses dans le monde entier."

La ROC virtuelle a été conçue comme la "grande finale" des nombreux événements eSport créés en l'absence de sport automobile en raison de la pandémie de COVID-19, avant que la F1, l'IndyCar, la NASCAR et l'IMSA ne reviennent ce week-end. Et Johnsson espère que la prochaine Race Of Champions pourra avoir lieu plus tard dans l'année en Amérique, éventuellement dans l'Allegiant Stadium de Las Vegas, nouveau domicile de l'équipe NFL des Raiders.

"Nous avons un plan A, un plan B et un plan C", a-t-il déclaré. "Nous sommes conscients que nous devons nous adapter, en fonction de la manière dont les choses évoluent. Le plus tôt que nous envisageons d'en organiser une est avant les Grands Prix d'Austin et du Mexique – il faudrait donc qu'ils aient lieu. Nous avons une liste de conditions provenant du nouveau site des Raiders à Las Vegas, le nouveau Allegiant Stadium de 2 milliards de dollars, et nous aimerions beaucoup y aller. J'ai parlé à certains pilotes, qui sont également très enthousiastes, et ce serait un événement du mardi au mercredi."

"Nous espérons juste que la F1 viendra à Austin et à Mexico et ensuite que nous saurons si nous sommes autorisés à accueillir des spectateurs dans le stade, que sa capacité soit réduite ou non. C'est un peu un jeu d'attente, et la question est de savoir combien de temps nous pourrons attendre pour prendre la décision. Nous avons également un certain nombre d'autres options, mais tout dépend de l'évolution de la situation mondiale."

"Si nous ne pouvons pas mettre les gens dans un stade, nous travaillons sur un concept qui permettrait de réunir les pilotes de toutes les différentes séries à une date et un endroit où nous pourrions non seulement tester leurs capacités sur la piste parallèle du ROC, mais aussi sur le parcours du ROC Factor Skills Challenge, et sur une véritable piste de course – et selon l'endroit, peut-être sur de la terre par exemple, en les emmenant dans le désert."

"Nous pourrions montrer au monde entier l'interaction fantastique que nous avons toujours entre tous les pilotes de la Race Of Champions, tout cela dans un endroit sympa et le montrer au monde entier via la télévision et nos plateformes sociales. Ce serait vraiment bien de faire la démonstration de leurs compétences dans des environnements différents."

Voir aussi :