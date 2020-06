Wehrlein s'impose et prend la tête du championnat !

Le pilote Mahindra est arrivé à New York avec un point de retard sur Stoffel Vandoorne, un écart qu'il a comblé en signant la pole position, alors que son rival belge se contentait de la cinquième place. Wehrlein a mené une course parfaite pour s'imposer malgré un souci de caméra dans son jeu et alors que la lutte faisait rage derrière lui dans les derniers tours.

Remplaçant de Daniel Abt chez Audi, Kelvin van der Linde a réalisé une vraie performance en se hissant sur la première ligne en qualifications, et il a tenu la deuxième place jusque dans le dernier tour. Il a toutefois dû s'incliner face aux attaques répétées d'Oliver Rowland, qui n'a pas hésité à utiliser les flancs de sa monoplace pour écarter le Sud-africain de son chemin.

Stoffel Vandoorne a lui réussi à remonter au troisième rang avant de se faire doubler par Rowland, et il n'a pas réussi à trouver l'ouverture sur les pilotes devant lui en fin d'épreuve. Le pilote Mercedes termine donc quatrième et il attaquera la finale de demain au deuxième rang du championnat.

Maximilian Günther a terminé cinquième et conserve une légère chance d'être titré ce dimanche. Felipe Massa a signé sa meilleure performance virtuelle avec la sixième position, devant Mortara, Félix da Costa, Frijns et Turvey. La toute dernière manche du Race at Home Challenge se disputera donc ce dimanche, sur le circuit virtuel de Berlin.

Top 10 du championnat

1. Pascal Wehrlein - 130 pts

2. Stoffel Vandoorne - 118 pts

3. Maximilan Günther - 83 pts

4. Oliver Rowland - 76 pts

5. Robin Frijns - 50 pts

6. Neel Jani - 35 pts

7. Edoardo Mortara - 33 pts

8. António Félix da Costa - 30 pts

9. James Calado - 25 pts

10. Oliver Turvey - 23 pts