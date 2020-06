Wickens sera au départ des 24H du Mans virtuelles

Robert Wickens, star de l'IndyCar toujours en convalescence, participera le week-end prochain aux 24 Heures du Mans virtuelles. Le Canadien n'a plus couru en compétition depuis son grave accident survenu en 2018 à Pocon et lors duquel il a été touché aux vertèbres. Récemment il a toutefois participé à des courses virtuelles, et il sera au départ de l'épreuve d'Endurance organisée par l'ACO, le FIA WEC et Motorsport Games.

Robert Wickens remplace Jamie Chadwick du sein de l'équipage de l'Aston Martin #67, aux côtés de Ferdinand Habsburg, Jimmy Broadbent et Kevin Rotting. N'ayant pas encore retrouvé l'usage complet des ses jambes, il disposera d’un système spécialement adapté avec commandes à la main. Il rejoint ainsi une grille où figurent déjà d'autres grands noms de l'IndyCar comme Simon Pagenaud, Tony Kanaan et Felix Rosenqvist. En compétition, Robert Wickens n'a participé qu'une seule fois à une course de 24 heures, à Daytona en 2017.

D'autres modifications ont été annoncées dans certains équipages, principalement chez Ferrari AF Corse. Sur la #51, David Peral fait désormais équipe avec Nicklas Nielsen, Kaspier Stoltze et Matteo Caruso. Au volant de la #71 on retrouvera Federic Leo, Miguel Molina, Amos Laurito et Jordy Zwiers. Un changement concerne également la voiture #21 de l'équipe Axle Motorsport, où Mohammed Aleef est remplacé par Mika Hakimi au sein d'un équipage intégralement malaisien. Enfin, IDEC Sport annonce l'arrivée de Michi Hoyer pour compléter l'équipage de son Oreca #17.

Les premiers essais libres débutent ce mardi et dureront jusqu'à la fin de la semaine. Les qualifications auront lieu vendredi en fin de journée, avant la course qui débutera le samedi 13 juin à 15h. Elle sera diffusée en direct et en intégralité sur Motorsport.tv.

