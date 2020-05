Le World RX Esports part à Abu Dhabi avec Charles Leclerc

Le nouveau World RX Esports Invitational débutera donc ce week-end à Abu Dhabi, où Timmy Hansen souhaite prendre sa revanche. Lors de la seule manche de World RX disputée là-bas, Hansen s'est montré le plus rapide des deux premières manches qualificatives, mais un contact avec Andreas Bakkerud l'a éliminé en Q3. Bakkerud n'a pas non plus disputé les demi-finales après l'incident.

Le duo reprendra donc sa bataille sur une version virtuelle du circuit de 1 200m, dont 63% sont en tarmac et 37% en graviers. Ils seront notamment rejoints par Charles Leclerc, le pilote Ferrari de Formule 1 qui a annoncé hier sa participation aux prochaines 24 Heures du Mans virtuelles.

Lire aussi : La liste complète des participants aux 24 Heures du Mans virtuelles

De son côté, Hansen a déjà participé aux deux épreuves précédentes du World RX Esports Invitational, organisées en partenariat avec Motorsport Games, sur les circuits espagnols et portugais accueillant la compétition. Bakkerud a lui participé à la première manche mais n'est pas parvenu en finale, après une bataille avec le simracer tchèque Lukas Mateja.

Le Norvégien ne pourra pas affronter le Tchèque cette fois-ci, puisque ces nouvelles compétitions mettront aux prises les professionnels d'un côté et les simracers de l'autre. La catégorie "Pro" se disputera sur quatre manches de qualifications, deux demi-finales et une finale, alors que les simracers se battront en demi-finales et en finale en fin de diffusion online.

Kevin Hansen a remporté sa première épreuve en World RX à Yas Marina l'année dernière, et comme son frère, il est très impliqué en simracing depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le pilote de Supercars Shane van Gisbergen a terminé sur le podium de la manche portugaise plus tôt ce mois-ci, et il fera équipe à Abu Dhabi par un autre pilote du championnat australien, Scott Pye.

Tom Blomqvist, fils du Champion du monde des Rallyes 1984 Stig, sera également de la partie dans le peloton composé de 20 pilotes, comme l'ancien pilote Ferrari de Formule 1 Mika Salo. Le Finlandais a participé au championnat de Finlande de Rallycross, et a également pris part à la dernière manche de World RX Esports.

L'équipe Munnich Motorsport sera représentée par deux pilotes, Timo Scheider et Esteban Guerrieri. Parmi les autres noms, on retrouvera notamment Kelvin van der Linde, Tessa Whittock, Rokas Baciuska ou encore Oliver Bennett.

Du côté des simracers, le pilote de développement de DiRT Jon Armstrong sera présent, tout comme Mattias Adielsson, vainqueur du premier événement World RX Esports. Les Champions du monde de DiRT 2.0 Killian Dall'Olmo et Lukas Meteja seront aussi de la partie. Dall'Olmo s'était imposé au Portugal mais une pénalité pour départ anticipé a redonné la victoire à son frère Quentin, qui avait dominé les débats.

La manche de Yas Marina des World RX Esports sera à suivre en direct sur Motorsport.tv.