Le WorldRX annonce de nouvelles courses eSport avec Motorsport Games

Fort du succès de ses deux précédentes courses de Rallycross eSport, IMG, le promoteur du Championnat du monde de Rallycross de la FIA présenté par Monster Energy, lance une série d'autres épreuves DiRT Rally 2.0™ en partenariat avec le spécialiste de l'eSport Motorsport Games et avec l'éditeur de DiRT, Codemasters.

La première épreuve aura lieu le dimanche 31 mai sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi, avant que les compétitions se poursuivent en Norvège, en Suède et en Afrique du Sud.

Les épreuves eSport mettront en vedette des pilotes du monde du RX et de pilotes invités venant d'autres disciplines de sport automobile. Des pilotes d'eSport seront également présents. Les dix meilleurs gamers s'affronteront dans leurs propres demi-finales et finale qui feront partie de la dernière heure du spectacle, parallèlement aux finales des pilotes du monde réel.

Chaque événement comprendra 22 courses et sera diffusé dans un format de 2h30 sur les comptes Facebook et Youtube du World RX, ainsi que sur Motorsport.tv.

"Nous sommes très heureux du succès que nous avons obtenu en faisant vivre à nos fans l'excitation du Rallycross pendant cette période et nous sommes ravis de prolonger cela. Nous souhaitons remercier nos partenaires, pilotes et fans pour leur soutien envers ce nouveau format, et nous sommes impatients de proposer d'autres options à l'avenir", a déclaré Paul Bellamy, vice-président senior des événements de sports mécaniques chez IMG.

"Les deux courses précédentes du World RX ont montré qu'il existe un réel désir et un réel appétit pour les pilotes et les fans de disputer des courses de RX virtuelles de niveau mondial et de regarder ce contenu. C'est formidable de voir les meilleurs pilotes s'affronter sur DiRT Rally 2.0 avec la même passion et la même implication que ceux dont ils font preuve pendant un week-end de course", a déclaré Ross Gowing, directeur du jeu DiRT Rally chez Codemasters.

"Motorsport Games est heureux de prolonger son partenariat avec le Championnat du monde de Rallycross de la FIA et Codemasters afin de proposer le World RX Esports", a déclaré Dmitry Kozko, PDG de Motorsport Games. "La qualité des courses lors des précédentes épreuves, combinée à une production de classe mondiale, a créé un véritable spectacle, qui montre pourquoi Motorsport Games est le partenaire de choix en eSport pour les détenteurs de droits."

Les épreuves de World RX eSport :