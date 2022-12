24 Heures du Mans : le centenaire à guichets fermés !

Charger le lecteur audio

L'année prochaine, la plus grande épreuve d'Endurance automobile au monde, les 24 Heures du Mans, fêteront leur centenaire. Et cette édition fera salle comble puisque l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) a indiqué ce mercredi que les billets pour la course qui se déroulera les 10 et 11 juin prochains ont tous été vendus. Ils avaient été mis en vente le 21 octobre dernier (le 18 pour les Membres ACO).

Si le chiffre précis n'est pas donné, l'on sait déjà que le record d'affluence précédent, qui date de 2015 avec la bagatelle de 263 500 spectateurs, sera battu. Il reste toutefois la possibilité d'assister aux essais libres, qualificatifs et à l'Hyperpole dans les jours précédant le week-end, ainsi qu'aux concerts.

Bien entendu, cette édition, outre l'aspect symbolique du centenaire, sera la première qui verra le retour de Ferrari au plus haut niveau de l'Endurance avec la 499P LMH et l'entrée en lice dans la Sarthe des LMDh avec Porsche et Cadillac.

L'engouement autour de l'épreuve traduit également une certaine attente concernant la catégorie Hypercar dont beaucoup s'attendent à ce qu'elle soit le berceau d'un nouvel âge d'or de la discipline, ou tout au moins d'un renouveau après plusieurs campagnes difficiles.