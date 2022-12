Les 24 Heures du Mans dévoilent le programme de leur centenaire

Charger le lecteur audio

C'est les 10 et 11 juin prochains qu'aura lieu une édition très particulière des 24 Heures du Mans, puisqu'elle se tiendra 100 ans après le tout premier double tour d'horloge sarthois. On sait déjà que la course du centenaire se déroulera à guichets fermés, et ce mercredi, l'Automobile Club de l'Ouest et les collectivités locales ont annoncé le programme des festivités pour la semaine mancelle.

Une semaine, et un peu plus : dès le jeudi 1er juin, l'on retrouvera au Musée des 24 Heures une exposition à la gloire de l'épreuve, avec l'objectif de "réunir plus de 60 voitures ayant gagné ou participé aux 24 Heures du Mans".

Le traditionnel Pesage aura lieu vendredi 2 et samedi 3 juin, toujours place de la République au Mans, permettant aux passionnés et badauds d'admirer de près les bolides et de saluer les pilotes. Le samedi, une soirée de lancement mettra à l'honneur les bénévoles de l'événement, avec notamment une parade pour l'heure indéfinie.

Les premiers tours de roue sur le Circuit des 24 Heures auront lieu le dimanche 4 juin avec la Journée Test, jadis organisée deux semaines avant l'événement mais qui conserve cette place dans le programme depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Après un lundi calme, le mardi 6 juin permettra aux spectateurs de participer à la visite des stands, à la séance de dédicaces et même au pit stop challenge, où ils pourront se mesurer aux mécaniciens. Une autre séance de dédicaces aura lieu en fin d'après-midi en centre-ville.

Essais libres et qualifications à partir du mercredi

Les choses sérieuses commenceront le mercredi 7 juin avec essais libres et qualifications des 24 Heures du Mans, sans oublier une exposition de voitures historiques en centre-ville. Le jeudi 8 juin aura lieu la cruciale séance d'Hyperpole, avec huit concurrents de chaque catégorie (Hypercar, LMP2 et LMGTE Am). "Afin de mettre en valeur les pilotes amateurs, cette séance sera réservée aux pilotes Bronze dans la catégorie LMGTE Am", précise un communiqué de l'ACO.

Le vendredi 9 juin, la parade des pilotes aura lieu dans le centre-ville du Mans à partir de 14h, tandis que la piste du Circuit des 24 Heures sera ouverte à tous les piétons, cyclistes et adeptes de la trottinette par la suite. Enfin se déroulera une parade des "plus célèbres voitures ayant participé aux 24 Heures du Mans".

Et bien sûr, le départ des 24 Heures du Mans sera donné samedi 10 juin à 16h, avec une catégorie reine qui n'avait pas été si fournie depuis bien longtemps : Cadillac, Ferrari, Glickenhaus, Peugeot, Porsche et Toyota vont se disputer la victoire !