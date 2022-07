Les 24 Heures du Mans 1999, l’édition du siècle

Charger le lecteur audio

Le plateau des 24 Heures du Mans 1999 est l’un des plus beaux de l’Histoire avec cinq grands constructeurs inscrits. BMW, Mercedes, Toyota et Nissan sont de retour alors qu’Audi fait ses grands débuts dans la Sarthe avec quatre voitures au départ, deux R8R dans la catégorie LMGTP et deux R8C en LMP.

Dans le clan Mercedes, cette 67e édition des 24 Heures du Mans tourne rapidement au cauchemar. Pendant les qualifications puis au warm-up, Mark Webber s’envole deux fois au volant de la CLR #4 et sort miraculeusement indemne de ces deux accidents. En course, Peter Dumbreck décolle à son tour alors qu’il pilote la CLR #5, là aussi sans blessure majeure. C’est l’accident de trop pour Mercedes, la firme à l’étoile fait rentrer la dernière voiture encore en piste et se retire avec effet immédiat de l’Endurance.

Devant, la bataille fait rage entre Toyota et BMW. Plus rapides, les Toyota ne tiennent pas la distance, les GT-One #1 et #2 abandonnent dans la nuit. La BMW #17 est alors seule en tête au petit matin mais JJ Lehto s’accidente à moins de quatre heures de l’arrivée. La voiture sœur prend alors les commandes de la course sous la pression de la dernière Toyota encore en piste.

La GT-One #3 enchaîne alors les tours qualificatifs, avec Ukyo Katayama à la baguette, et se rapproche inlassablement de la BMW #18 quand le pneu arrière gauche de la voiture nippone explose à quelques minutes du drapeau à damier. La malédiction de Toyota au Mans continue, le constructeur japonais devra attendre 2018 pour enfin décrocher cette victoire tant attendue.

