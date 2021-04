Journée Test, pesage, public : ce que les 24H du Mans préparent

Après avoir pris très tôt la décision de reporter la 89e édition des 24 Heures du Mans de juin à août 2021, l'Automobile Club de l'Ouest avance dans l'élaboration du programme qui sera mis en place pour l'épreuve. Cette dernière a été décalée en raison des incertitudes provoquées par la crise sanitaire, et dans l'espoir de pouvoir l'organiser en présence de public, contrairement à l'édition 2020 disputée en septembre dernier et à huis clos.

Ce mardi, l'ACO annonce tout d'abord que la Journée Test fera son retour pour permettre aux concurrents de se préparer du mieux possible. Celle-ci se déroulera le dimanche 15 août, au lendemain de vérifications techniques qui se tiendront directement sur le circuit. Sans surprise, dans le contexte pandémique que l'on connaît actuellement, il n'y aura donc pas de Pesage en centre-ville du Mans.

La semaine suivante se dessinera sur un modèle similaire à celui de l'an passé, avec un roulage condensé sur cinq jours. Les premiers essais libres sur le Circuit de la Sarthe débuteront le mercredi 18 août à 14 heures, tandis que le point d'orgue des essais qualificatifs sera à nouveau l'Hyperpole, disputée le jeudi 19 août entre 21 heures et 21h30. Le grand départ des 24 Heures du Mans 2021 sera donné le samedi 21 août à 16 heures.

Les organisateurs annoncent également un programme annexe alléchant avec pas moins de quatre disciplines en support : Road to Le Mans (deux courses), Porsche Sprint Challenge France, Endurance Racing Legends avec des autos ayant participé à la classique mancelle dans les années 1990 et 2000, et Fun Cup.

Sur le plan logistique, et c'est une première, le Circuit de la Sarthe sera actif du mercredi 18 août au matin jusqu'à l'arrivée de l'épreuve le dimanche, sans interruption et bien qu'il utilise des axes routiers habituellement ouverts à la circulation.

"Cette 89 édition des 24 Heures du Mans s'annonce incroyable", se réjouit Pierre Fillon, président de l'ACO. "Les 62 voitures engagées pour l'épreuve vont bénéficier d'un programme adapté à la situation, facilitant les conditions de travail des équipes, tout en permettant au public de vivre cinq jours intenses. Je tiens à remercier les autorités, les riverains et commerces qui nous permettent d'utiliser cette année le circuit sur une plage étendue. Le public pourra ainsi vivre un évènement exceptionnel, incroyablement dense."

Car oui, la présence du public demeure espérée et l'ACO travaille sur les scénarios envisageables, qui seront communiqués plus précisément le mois prochain. "Dans le contexte actuel, l'ACO met tout en œuvre pour proposer un évènement sûr, conforme aux règles sanitaires et intense en émotions", soulignent les organisateurs. "Les éléments concernant le format détaillé de l'évènement, les conditions d'accueil du public et la billetterie feront l'objet d'une communication ultérieure, courant mai."