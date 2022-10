24H du Mans 2023 : l'affiche de "La course du siècle" dévoilée

Charger le lecteur audio

L'Automobile club de l'Ouest a dévoilé, c'est une tradition, l'affiche de la prochaine édition des 24 Heures du Mans. Sauf que cette fois-ci, évidemment, elle était un peu plus attendue. Et pour cause, la plus célèbre course d'Endurance au monde fêtera en 2023 ses cent ans tout en accueillant de nombreux nouveaux constructeurs venus jouer la gagne au classement général. Autant dire qu'il fallait marquer le coup et envoyer un message fort.

Les organisateurs ont donc choisi d'évoquer "La course du siècle" tout en mettant à l'honneur les LMH et LMDh qui s'affronteront dans la catégorie Hypercar les 10 et 11 juin 2023. Une mise en scène voulue avec classe, aux parements dorés également, et qui ne place pas les voitures dans la lumière, en attendant qu'elles sortent de l'ombre. On distingue toutefois les candidats annoncés à la victoire finale : Cadillac, Ferrari, Glickenhaus, Peugeot, Porsche et Toyota.

"Les six grands constructeurs engagés en Hypercar nous font face dans un contexte presque mystérieux, comme lors d'une ultime bataille", décrit l'ACO à l'heure de présenter l'affiche d'une édition qui sera plus attendue que jamais. "La célébration et le caractère exceptionnel de l'évènement sont au cœur de ce visuel, qui met en lumière la fin d'un chapitre et le début d'une nouvelle page. Une touche du passé surgit sur la droite de l'image, clin d'œil à la première affiche de l’histoire des 24 Heures du Mans, il y a de ça 100 ans : une chouette perchée sur un grand arbre majestueux, symbolisant la difficile période nocturne que traversent les équipes."

Cette affiche n'est pas non plus sans rappeler celle de l'édition 1999, lors de laquelle plusieurs grands constructeurs avaient rallié la Sarthe, pour que ce soit finalement BMW qui rafle la mise. À l'époque, on distinguait les voitures sous un drap avant leur présentation, avec aux côtés du futur vainqueur également Toyota, Chrysler, Mercedes, Nissan et Audi. Le spectateur était invité à les rejoindre avec un sobre mais non moins efficace "Et vous, vous venez ?".

En marge de la présentation de cette affiche, l'ACO a également annoncé l'ouverture prochaine de la billetterie, le vendredi 21 octobre à partir de 10 heures du matin. Les tarifs et conditions de réservation sont à retrouver sur le site officiel de l'épreuve.