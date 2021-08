H+8 - Une sortie de piste plombe Alpine

Clt Général Concurrent Catégorie Trs parcourus 1 Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/López HYPERCAR 115 4 Team WRT Kubica/Delétraz/Ye LMP2 112 23 AF Corse Pier Guidi/Calado/Ledogar LMGTE Pro 107 32 AF Corse Perrodo/Nielsen/Rovera LMGTE Am 105

B.D., Le Mans - L'entrée dans la nuit ne s'est pas faite en douceur aux 24 Heures du Mans. Les trois dernières heures de course ont en effet été marquées par de multiples incidents, exacerbés par la pluie qui a fait son retour à 21h pendant environ 30 minutes. Suffisant pour rendre les conditions particulièrement délicates avec une température en baise et un asphalte ayant donc plus de mal à sécher.

La sixième heure de course a débuté par plusieurs incidents spectaculaires et quasi simultanés. On a d'abord vu les deux LMP2 de United Autosports, la #23 et la #32, s'accrocher à la chicane Dunlop, ce qui a provoqué l'abandon de la deuxième citée. Dans le même temps, il y a eu du grabuge dans les virages Porsche, où la G-Drive #26 a accroché l'Oreca #1 que pilotait Sophia Flörsch. Bloquée en milieu de piste, cette dernière a ensuite été heurtée par la #74. C'est l'abandon pour le trio féminin du Richard Mille Racing.

Avec tous ces incidents, la course a été interrompue par deux fois avec l'entrée en piste de la voiture de sécurité, qui a également fait son apparition après un gros crash de la Porsche #56 et de l'Aston Martin #33 dans les Hunaudières.

Néanmoins, le fait majeur de cette soirée est intervenu vers 23h15, lorsque Matthieu Vaxiviere est sorti de la piste à la première chicane. "Depuis deux ou trois heures les conditions sont compliquées, ça a du mal à sécher à cette heure-là", a expliqué le pilote Français au micro de la Chaîne L'Equipe. "J'ai dépassé les deux GT à l'extérieur et même si j'ai freiné sur le sec, j'ai bloqué les pneus arrière. Ils étaient sans doute mouillés." Déjà reléguée à un tour du leader, la #36 a perdu deux tours dans cette mésaventure, chutant à la sixième place du classement général.

Car pendant ce temps, Toyota mène grand train et pour le moment, aucun souci n'affecte les GR010 Hybrid. La #7 poursuit son cavalier seul et a su tirer son épingle du jeu à chaque petit fait de course, ce qui lui procure à minuit une avance de plus d'une minute sur la voiture sœur.

Au troisième rang, l'on trouve la première LMP2, catégorie dans laquelle le Team WRT a fait la très grosse opération de ces dernières heures en plaçant ses deux protos en tête de la catégorie, la #31 devant la #41. Et au milieu de cette bagarre, la première des Glickenhaus, la #708, poursuit son bonhomme chemin et a repris espoir dans la lutte pour le podium au classement général en profitant des malheurs de l'Alpine.

En LMGTE Pro, la Ferrari #51 est toujours leader et a bénéficié des deux interventions de la voiture de sécurité, qui ont également avantage la Corvette #63 tout en piégeant les Porsche, particulièrement la #92. AF Corse est également leader du LMGTE Am avec la Ferrari #83.