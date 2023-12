Les 24H du Mans restent en clair sur La chaîne L'Équipe

L'Automobile Club de l'Ouest a signé un nouvel accord avec La chaîne L'Équipe pour les deux prochaines années, assurant la diffusion en clair des 24 Heures du Mans en 2024 et 2025, mais également la retransmission des épreuves du Championnat du monde d'Endurance FIA WEC.

La plus grande course d'Endurance au monde, qui a fêté cette année son centenaire et a vu Ferrari s'imposer pour son grand retour, connaîtra une nouvelle page de son histoire en 2024 avec l'arrivée de nouveaux constructeurs supplémentaires dans la catégorie Hypercar.

"Dans ce nouvel âge d'or de l'Endurance, il est crucial d'offrir aux fans et constructeurs engagés la couverture la plus large possible de notre discipline", insiste Pierre Fillon, président de l'ACO. "L'Équipe est un diffuseur de grande qualité qui nous permet de proposer à tout un territoire de vivre le WEC et les 24 Heures du Mans dans les meilleures conditions. Je tiens à remercier le Groupe Amaury pour sa confiance et la qualité de son offre."

Si la liste des invités pour les 24 Heures du Mans 2024 sera connue en février prochain, le plateau des engagés en FIA WEC pour l'année à venir a été dévoilé la semaine dernière avec pas moins de 14 constructeurs dans les deux catégories, Hypercar et LMGT3, pour un total de 37 autos. Au Mans, la catégorie LMP2 complétera la grille.

"Alors que nous approchons de notre plus grande saison avec 14 constructeurs et la toute nouvelle catégorie LMGT3, je me réjouis d'avoir prolongé notre partenariat avec l'Équipe pour deux années supplémentaires", souligne Frédéric Lequien, directeur général du FIA WEC. "Notre objectif est de rendre le WEC aussi accessible que possible pour nos fans et il est essentiel de pouvoir regarder les épreuves depuis chez soi. L'impressionnante portée de L'Équipe dans les foyers et sa couverture médiatique de haute qualité vont nous aider à atteindre cet objectif en France."