H+17 - Même le brouillard ne perturbe pas Toyota

Clt Général Concurrent Catégorie Trs parcourus 1 Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/López HYPERCAR 258 5 Team WRT Kubica/Delétraz/Ye LMP2 252 22 AF Corse Serra/Molina/Bird LMGTE Pro 240 26 AF Corse Perrodo/Nielsen/Rovera LMGTE Am 236

B.D., Le Mans - La marche en avant de Toyota s'est poursuivie aux 24 Heures du Mans, après une nuit déjà très favorable aux deux GR010 Hybrid. Au lever du jour, la #7 n'a fait que confirmer son leadership, qu'elle tient globalement depuis le départ de la course, même s'il y a eu quelques chassés-croisés durant la nuit. Pour Mike Conway, José María López et Kamui Kobayashi, tout se déroule à merveille pour le moment. À peine peut-on souligner des secondes égarées dans un arrêt au stand un peu plus long que les autres, intervenu peu après 7 heures du matin.

Non seulement le plan de Toyota se déroule sans accroc, mais l'équipage leader n'a de cesse de gagner du terrain sur la voiture sœur, alors que le trio est ainsi en ballotage très favorable. Il y a bien eu un invité surprise qui, comme la pluie hier, aurait pu perturber les débats : le brouillard. Le lever du soleil n'a pas été des plus magiques sur le circuit de la Sarthe, mais le moment aura été plus inhabituel puisqu'une nappe de brouillard a traversé le circuit au niveau de la ligne droite principale et de la chicane Dunlop, avant de se dissiper peu à peu.

Derrière le duo de tête, la lutte pour le podium fait rage entre l'Alpine et la Glickenhaus #708. Reléguée à cinq tours du leader, l'équipe française tente de prendre l'ascendant sur l'américaine, poursuivant sa remontée consécutive à ses petits pépins de la nuit. L'autre Glickenhaus, la #709, est septième du général.

Car il y a des LMP2 qui se montrent elles aussi intraitables, celles du team WRT. Pour sa première aux 24 Heures du Mans, le team belge a abordé la nuit avec ses deux Oreca aux deux premières places, et tout s'est idéalement passé puisque cette situation est toujours valable à sept heures du drapeau à damier. L'on assiste derrière à une lutte âpre pour la troisième place de la catégorie, entre le Panis Racing et la JOTA #28.

Le coup dur de ce début de matinée, il concerne un concurrent de la catégorie LMGTE Pro. Solide leader depuis un moment, la Ferrari #52 a été rattrapée par des ennuis mécaniques et a perdu pas moins de huit tours au box en raison d'un problème de suspension arrière gauche. C'est la voiture soeur, la #51, qui a profité de l'aubaine, gardant dans le même temps ses distances avec la Corvette #63. En LMGTE Am, c'est toujours la Ferrari #83 d'AF Corse qui mène la danse.