Les 24 Heures du Mans visent 50 000 spectateurs

C'était une annonce très attendue et, même si elle demeure suspendue à bien des conditions, elle donne du baume au cœur. Décalées de deux mois dans l'espoir de ne pas se courir une deuxième année consécutive à huis clos, les 24 Heures du Mans accueilleront bel et bien du public en 2021. La 89e édition de la classique mancelle, dont le départ sera donné le samedi 21 août à 16 heures, table sur une jauge de 20% par rapport à la capacité d'accueil habituelle.

Ce jeudi, l'Automobile Club de l'Ouest a annoncé l'ouverture de la billetterie au grand public à compter du lundi 21 juin. L'espoir est de réunir environ 50 000 personnes sur le Circuit de la Sarthe, dans des conditions dictées par la crise sanitaire : cette jauge sera en effet associée à l'utilisation du pass sanitaire mis en place par l'État depuis le 9 juin.

L'organisateur de l'épreuve rappelle bien entendu que cette annonce demeure "sous réserve des décisions gouvernementales" ultérieures et naturellement soumise à l'évolution de la pandémie de COVID-19.

La réouverture de l'enceinte mancelle ne pourra pas encore être synonyme de retour à la normalité cette année. Pour que tout se passe au mieux, l'ACO n'instaure pas uniquement une limitation du nombre de billets. L'accès au circuit ne sera possible qu'à partir des essais libres du mercredi 18 août, ce qui signifie que la Journée Test prévue le dimanche 15 août et les vérifications administratives, non délocalisées en centre-ville, se tiendront à huis clos.

Les détails d'accès seront donnés ultérieurement mais il est d'ores et déjà acquis que "plusieurs aires d'accueil et parkings seront disponibles" la semaine de la course. L'entrée sera gratuite pour les moins de 16 ans, avec accès en tribune également gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.

Enfin, du côté des animations, il faudra s'attendre à des alternatives pour découvrir un autre type d'ambiance. "En raison du contexte sanitaire toujours instable, les 24 Heures du Mans n'accueilleront cette année pas de concerts ni de fête foraine", prévient l'ACO. "Plusieurs animations seront proposées au public pour faire de ces retrouvailles un moment d’exception."

En cas d'annulation de l'épreuve ou de huis-clos décrété par les autorités, l'ensemble des spectateurs sera remboursé.