Alpine : Le sujet de la BoP "n'est pas un rapport de force"

­B.D., Le Mans - Dans un contexte où la BoP est un élément central de la catégorie Hypercar aux 24 Heures du Mans, la performance réalisée par Alpine hier lors de l'Hyperpole a suscité des questions. Nicolas Lapierre a impressionné en bouclant un tour en 3'24"850, à seulement quatre dixièmes du poleman Brendon Hartley. Un écart très nettement réduit par rapport à ce qui avait été constaté depuis la Journée Test, mais que Philippe Sinault a tenu à expliquer en prônant un maximum de transparence et d'apaisement.

"Mercredi quand on est arrivé, on a constaté à nouveau ce déficit de V-max alors qu'on avait travaillé le sujet", explique le directeur de l'équipe française, qui avait confié sa préoccupation sur les vitesses de pointe dès dimanche soir dernier. "Forcément, ça voulait dire que la définition et la mise à jour de la BoP faisaient qu'on était un peu en dehors de la fenêtre. C'est ce qu'on a expliqué à l'ACO et à la FIA. J'insiste toujours pour dire que ce système est discutable, perturbant, etc, mais que c'est d'abord une règle du jeu que l'on doit accepter et que l'on doit gérer, donc ça ne sert à rien d'aller sur un combat philosophique. C'est un outil que l'on doit gérer."

"La deuxième chose, j'insiste bien sur le fait qu'il y a toujours eu un dialogue et un échange avec l'ACO sur le sujet. C'est important de le signaler, ce n'est pas un rapport de force, donc dès le lundi on a communiqué avec eux pour leur faire valoir notre point de vue et savoir s'ils étaient prêts à nous écouter ou à nous entendre. Quand on est arrivés sur le circuit dès le mercredi il y a eu des échanges, et rapidement on a vu qu'en effet, ils considéraient le sujet. Et ce qu'on demandait, ce n'était pas d'avoir un avantage ou de jouer un jeu malsain, c'était juste de nous recadrer dans la fenêtre de la BoP, ce qui a été fait."

L'Alpine a retrouvé du poil de la bête en vitesse de pointe.

Jeudi, entre les essais qualificatifs de la veille et l'Hyperpole, les organisateurs ont donc accordé de la puissance supplémentaire à l'Alpine A480, atteignant une dizaine de chevaux en fonction de la courbe du régime moteur.

"La valeur peut sembler faible mais ça nous a aidés, ça nous a amené un peu plus de sérénité", souligne Philippe Sinault. "On perdait beaucoup dans le secteur 2, celui où il y a plus de 320 km/h deux fois." L'effet a été immédiat puisque l'Alpine a été flashée à 330 km/h dans les lignes droites contre 325 km/h avant l'ajustement de la BoP. C'est certes encore à distance des 337 km/h atteints par Toyota et Glickenhaus, mais les caractéristiques typées LMP1 de l'Alpine compensent beaucoup dans les virages Porsche.

"On on est un peu mieux dans le secteur 3 parce qu'on a plus de charge aéro et que notre voiture a une conception et une philosophie un peu plus adaptées, et ça c'est plus dur, parce qu'on n'a pas tous les tours un tour clair", détaille Philippe Sinault. "Pour gérer notamment le trafic, c'est un vrai sujet. Au-delà du temps au tour, sur la moyenne des temps en course, c'est [en ligne droite] qu'il y a une vraie différence, et c'est pour ça qu'on insistait sur le fait qu'il fallait nous aider sur la V-max, et pas sur le reste. C'est ce qui a été fait. Donc la résurrection est en partie due à ça, ça nous a amené plus de confort, et puis, telle que l'Hyperpole est faite, il y a moins de trafic, donc on a forcément eu des tours clairs dans la partie sinueuse, et ça met en avant les qualités de la voiture."