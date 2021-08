Une Alpine F1 en démonstration aux 24 Heures du Mans

Ce sont une petite dizaine d'Alpine célèbres que les spectateurs des 24 Heures du Mans vont avoir le privilège de voir en piste, ce samedi à 14h10, sur le Circuit de la Sarthe.

La première d'entre elles est une Formule 1, définie comme une "Alpine F1 aux couleurs de l'A521" ; en d'autres termes, il s'agit sans doute d'un ancien modèle Renault, permettant de faire rouler une monoplace de la catégorie reine du sport automobile sans enfreindre la réglementation sur les essais ni utiliser une des deux précieuses journées de tournage promotionnel autorisées dans l'année. C'est Fernando Alonso qui la pilotera.

Son coéquipier Esteban Ocon sera également présent, mais au volant d'une Alpine A110 GT4, autre modèle de compétition qui évolue, comme son nom l'indique, dans divers championnats de spécification GT4.

L'Alpine A470 qui a remporté les 24 Heures du Mans dans la catégorie LMP2 en 2018 et en 2019 avec le trio composé d'André Negrão, Nicolas Lapierre et Pierre Thiriet sera confiée à ce dernier. L'écurie évolue désormais dans la catégorie Hypercar avec une ancienne LMP1 et pourrait donner du fil à retordre à Toyota et à Glickenhaus dans la lutte pour la victoire cette année, avec son trio Lapierre-Negrão-Vaxiviere.

Champion de France des Rallyes en deux roues motrices, Manu Guigou conduira son Alpine A110 Rallye, tandis que cinq Alpine A110S de série seront en piste, avec notamment Laurent Rossi, PDG de la marque, au volant.

Le départ des 24 Heures du Mans sera ensuite donné à 16h.