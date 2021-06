Les billets pour les 24 Heures du Mans sont en vente

Pour la première fois depuis deux ans, les fans seront de nouveau présents pour les 24 Heures du Mans, avec une nouvelle date en août. La course, habituellement organisée en juin afin de bénéficier de plus d’heures d’ensoleillement, a été déplacée à la fin de l’été pour s’assurer que les restrictions sanitaires soient moins lourdes, dans le but d’accueillir des spectateurs. En 2020, un tel choix avait déjà été fait en repoussant l’épreuve à septembre, mais la situation globale avait forcé les organisateurs à organiser la course à huis clos.

Cette année, l'événement aura lieu sous les yeux de 50 000 spectateurs, lors du week-end des 21 et 22 août. Comme lors des années précédentes, les organisateurs proposent des billets en tribune ainsi que pour le camping, afin de vivre au mieux l’événement et l’ambiance si particulière des 24 Heures du Mans. Ces tickets sont en vente dès aujourd’hui sur Motorsport Tickets.

Les offres pour les places en tribune démarrent à 134 € par personne, et les billets pour les enfants de moins de 8 ans sont gratuits. Pour les entrées générales, les tarifs sont encore plus intéressants : les tarifs pour le week-end commencent à 71 €, avec des prix avantageux pour les étudiants. Les enfants de moins de 16 ans auront accès gratuitement à l’enceinte générale.

Afin d’assurer la sécurité sur le lieu de l’événement, les visiteurs devront prouver qu’ils ont bien reçu les deux doses de vaccin au Covid-19 au moins 15 jours avant l’événement, ou bien présenter un test PCR négatif. Des lieux de prélèvements seront installés autour du circuit, ainsi que des points de passage obligatoires devant les entrées du circuit.

Sur place, les fans auront l’opportunité de vivre l’ambiance si singulière du Mans, avec l’installation d’une fan zone, des courses de support et l’incontournable musée du Mans. Les passionnés d’Endurance ont de quoi être heureux cette année : le WEC se rend pour la première fois de son Histoire à Monza, avant que les toutes nouvelles Hypercars découvrent l’asphalte du circuit de la Sarthe.

Les vainqueurs de l’édition 2020, Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Kazuki Nakajima seront de nouveau présents sur la grille en 2021. La liste des pilotes en lice comprend également Kevin Magnussen, Robert Kubica, Paul di Resta, Nyck de Vries ou bien encore Alexander Sims.

