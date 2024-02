BMW confirme l'engagement d'une Art Car aux 24H du Mans

Pour son grand retour aux 24 Heures du Mans, BMW fera honneur à son histoire. L'un des deux prototypes LMDh engagés dans la catégorie Hypercar sera en effet habillé d'une livrée Art Car, comme la marque l'a déjà fait à plusieurs reprises par le passé, dans la Sarthe comme ailleurs.

S'il faudra attendre pour découvrir la robe d'exception promise, le constructeur allemand a donné quelques informations pour patienter. Tout d'abord, l'on sait désormais que c'est la BMW M Hybrid V8 portant le numéro 20 qui arborera cette livrée, alors que l'autre voiture sera affublée du numéro 15. Ce sont Sheldon van der Linde, Robin Frijns et René Rast qui constitueront l'équipage de cette BMW n°20 en WEC et aux 24 Heures du Mans. L'autre BMW LMDh sera confiée Raffaele Marciello, Marco Wittmann et Dries Vanthoor

La confection de l'œuvre est quant à elle confiée à l'artiste plasticienne américaine Julie Mehretu, et la voiture sera présentée le 21 mai prochain au centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, à Paris.

Julie Mehretu prépare la livrée Art Car de la BMW n°20.

Il s'agira de la première Art Cart mise en piste par BMW depuis la BMW M6 GTLM qui avait participé aux 24 Heures de Daytona en 2017 et la BMW M6 GT3 vue à Macao cette même année. Pour ce qui est des 24 Heures du Mans à proprement parler, il faut remonter à 2010 et à la BMW M3 GT2 à la livrée dessinée par Jeff Koons.

"La perspective de participer aux 24 Heures du Mans avec une BMW Art Car est une motivation supplémentaire pour toute l'équipe M Motorsport qui prépare la BMW M Hybrid V8 aussi parfaitement que possible pour ce grand événement", souligne Franciscus Van Meel, PDG de BMW M. "Vingt-cinq ans après la dernière victoire de BMW au Mans, s'y imposer avec une BMW Art Cart serait le plus grand succès possible pour nous tous."

Dans l'histoire des BMW Art Car, on peut également rappeler la mythique Calder de 1975 ou encore la BMW M1 Andy Warhol de 1979 et la V12 LMR décorée par Jenny Holzer en 1999, année de la victoire de la marque à l'hélice au général.