ByKolles confirme et dévoile son projet d'Hypercar

Profitant de sa présence aux 24 Heures du Mans pour la dernière de son prototype LMP1, l'équipe ByKolles a confirmé définitivement son engagement dans la future catégorie Hypercar, dès 2021 avec son programme baptisé PMC Project LMH.

Ce projet englobe la conception et la construction de trois modèles de voiture, avec un pour la route, un pour le circuit loisir, et le troisième pour la compétition. Ce dernier répondra à la réglementation LMH et sera doté d'un V8 atmosphérique de 700 chevaux.

Lire aussi : Peugeot choisit l'Hypercar pour son retour aux 24H du Mans

Le projet a été lancé dans l'usine de Greding, en Allemagne, et confié depuis 36 mois à une équipe d'ingénieurs et designers. Le nom définitif de cette auto n'a pas encore été défini et il faudra donc l'appeler PMC Project LMH jusqu'à nouvel ordre. ByKolles prévoit bel et bien de faire débuter son Hypercar en 2021, alors que le WEC vient d'annoncer un calendrier de six épreuves, dont les 24 Heures du Mans.

On sait que Toyota prépare une LMH pour la saison 2021, et c'est également la volonté de Glickenhaus. Ce vendredi, Peugeot a confirmé son choix du LMH pour son retour en Endurance, qui se concrétisera en 2022. Par ailleurs, Alpine sera engagé l'an prochain en LMP1, dont les performances avec le LMH seront équilibrées via une EoT.