Carroll Shelby, la performance était son métier !

Carroll Shelby avait près de 30 ans lorsqu'il a participé à sa première course automobile. C'était en 1952, lors d'une épreuve de dragster sur moins de 500 mètres, à bord d'une machine qui, ce jour-là, était équipée d'un V8 Ford. Comme un heureux présage...

Les premières voitures que Shelby a dérivé de Ford étaient la légendaire Cobra et la Shelby Mustang dans les années 60. Bien des années plus tard, il fut d'ailleurs impliqué dans la conception et l'ingénierie de la Ford Shelby Cobra Concept, présentée en 2004, avant de participer à la construction de la Ford GT version 2005. En Europe toutefois, l'empreinte de Carroll Shelby reste indéniablement celle de la Ford GT40 aux 24 Heures du Mans, de 1966 à 1969.

Carroll Shelby, il est vrai, s'est lancé sur le tard, mais il a gagné très rapidement. Deux ans seulement après ses débuts comme pilote, le directeur de la compétition d'Aston Martin, John Wyer, fait appel à lui pour piloter une DB3 à Sebring. En l'espace de quelques mois, celui qui élevait des poulets au Texas se retrouve à se frotter sur les circuits aux illustres Juan Manuel Fangio, Phil Hill et Paul Frère. Et voilà qu'en 1959, il remporte les 24 Heures du Mans avec Roy Salvadori au volant d'une Aston Martin DBR1.

Carroll Shelby et Roy Salvadori triomphent avec Aston Martin au Mans en 1959.

C'est dans cette même période qu'il passe par la Formule 1, disputant ses premiers Grands Prix avec Maserati, avant de porter les couleurs d'Aston Martin la même année que sa victoire au Mans. Il enregistrera comme meilleur résultat une quatrième place à Monza, en 1958. Sa carrière de pilote s'arrête prématurément en raison de problèmes cardiaques.

La passion pour la mécanique est cependant très forte. Au début de l'année 1962, Shelby travaille sur la première version de la Cobra, pour un mariage devenu légendaire entre un petit roadster britannique et un V8 Ford de petit calibre, qui donnera naissance à de nombreuses déclinaisons. En janvier 1963, il fait homologuer sa voiture par la FIA pour intégrer le Groupe 3 des GT, et dans la foulée la Cobra décroche son premier succès, devançant les Corvette Stingray à Riverside, en Californie.

Les qualités de Carroll Shelby sont rapidement reconnues. Alors, en 1965, Ford fait appel à lui pour qu'il apporte toute son expertise au développement de la GT40. Henry Ford II n'a qu'une obsession à l'époque : remporter les 24 Heures du Mans au nez et à la barbe de Ferrari, mais l'année précédente, aucune des trois GT40 n'a vu l'arrivée. Après cet épisode amer, Henry Ford II avait envoyé à tous les responsables des différents départements de la marque une carte de vœux comportant le message suivant : "Vous feriez mieux de gagner"...

Il met alors en place un "Comité Le Mans" pour enfin s'imposer dans la Sarthe. Les moyens financiers mis à disposition du programme pour l'emporter sont à la hauteur des ambitions clairement affichées. Une fois impliqué, Carroll Shelby choisit d'installer un moteur de 7 litres, plus fiable, dans ce qui devient la GT40 Mark II. Cette dernière répond très vite aux attentes et va dominer l'Endurance pendant quatre ans.

Carroll Shelby rejoint Dan Gurney sur le capot de la Ford GT40, pilotée par A.J. Foyt.

Dès 1966, le rêve de Ford se concrétise puisque le contingent américain terrasse Ferrari au Mans, avant de remettre ça l'année suivante. Le duel entre les deux marques écrit, en peu de temps, l'une des pages les plus mythiques de l'épreuve, et accouche même d'un long-métrage à gros budget plus d'un demi-siècle plus tard : Ford vs Ferrari à l'international, ou Le Mans 66 en France ! Entre Ford et Carroll Shelby, la collaboration se poursuit aussi hors des circuits outre-Atlantique, notamment autour de la Shelby Mustang. Après un gros succès, les ventes commencent à décliner et l'aventure s'arrête à l'orée des années 1970.

Au début du 21e siècle, Ford et Shelby se retrouvent pour des collaborations plus sporadiques ou honorifiques. Son dernier projet, peu avant sa mort en 2012, sera celui de la Ford Shelby GT500. Malgré ses 88 ans, il passera près de huit heures à conduire la voiture dans le cadre de son développement, peinant à en lâcher le volant !

Il confia un jour à son biographe, Rinsey Mills, ce qui aurait pu être son épitaphe : "Je m'appelle Carroll Shelby, et la performance est mon métier".

Carroll Shelby, les yeux rivés sur la piste aux 24 Heures du Mans 1966.