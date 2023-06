Le circuit du Mans élève ses standards avec son nouveau centre médical

Dans une semaine de célébration du centenaire des 24 Heures du Mans, au début du mois, le circuit Bugatti a également fait la part belle à l'avenir en inaugurant une nouvelle infrastructure à l'importance capitale. Le tracé sarthois est désormais doté d'un centre médical flambant neuf, situé juste en face du module sportif.

L'inauguration officielle s'est déroulée le 7 juin dernier et a permis de rappeler la clé de voute de ce projet : un partenariat entre l'Automobile Club de l'Ouest et la compagnie d'assurances MMA, qui a donné son nom au bâtiment et y bénéficie d'une visibilité importante, après avoir largement participé au financement. L'accord durera au moins jusqu'en 2035.

Le nouveau centre médical de 900 m² sur deux niveaux, dont 490 m² pour la partie médicale à proprement parler, doit permettre de maintenir les lieux comme une référence en matière de sécurité en sports mécaniques. Il a été pensé en collaboration avec les parties prenantes. Il est plus grand que le précédent et comprend notamment une salle de radio, une salle de kiné et d'ostéopathie, ainsi qu'une pharmacie, une chambre de garde et une salle de détente pour le personnel soignant.

Surtout, il rend possible la prise en charge des premiers soins à la réanimation, en tant que véritable service d'urgences. Le toit est adapté pour accueillir un hélicoptère afin d'assurer une évacuation rapide vers un hôpital en cas de besoin. L'ancien centre médical répondait aux normes de la FIA et de la FIM, mais ce nouvel outil apporte de réelles améliorations.

"Il y a l'ensemble du matériel de réanimation nécessaire pour prendre en charge toute urgence vitale", souligne Fabien Rocatcher, référent médical. "Le nouveau centre médical de piste peut prendre en charge quatre urgences et six urgences relatives."

Pendant les 24 Heures du Mans, qui ont marqué la mise en service de la nouvelle infrastructure, une équipe pluridisciplinaire a été mobilisée avec près de 200 professionnels : médecins, infirmiers, ambulanciers, radiologues, kinésithérapeutes, logisticiens et régulateurs.

L'étage a été pensé pour aménager un espace de réception de 275 m² avec une terrasse panoramique qui offre une vue nouvelle et imprenable sur le circuit. Ce lieu aura également vocation à accueillir des séminaires ou des conventions.

"L’ACO et MMA ont, depuis plus de cent ans, partagé une histoire commune", rappelle Pierre Fillon, président de l'ACO. "Après la reconduction naturelle de notre partenariat l’an passé, pour une durée record, je me réjouis de l’implication de notre partenaire dans cette thématique cruciale qu’est la sécurité en piste. Ce nouveau centre médical offre à nos équipes un environnement de travail idéal, permettant une prise en charge optimale et rapide des pilotes. Merci à MMA pour sa confiance et son engagement en matière de sécurité."

Le nouveau centre médical du circuit du Mans.