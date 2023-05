Sponsorisé : DENSO et Toyota organisent un évènement live spécial avant le centenaire des 24H du Mans

La prochaine édition des 24 Heures du Mans approche à grands pas. Cette année, elle promet d'être particulièrement mémorable, alors qu'elle marque le 100e anniversaire de la course d'endurance dans la Sarthe.

Le 25 mai, juste avant cet événement qui fera date, DENSO, fournisseur technique de premier plan de TOYOTA GAZOO Racing, organisera un événement LIVE en ligne sur la chaîne YouTube de DENSO Europe. Baptisé ‘Pushing the limits : Battling extreme conditions to dominate motorsports’, l’évènement est destiné aux jeunes fans de sport automobile du monde entier.

Depuis cette saison, le Championnat du Monde d'Endurance de la FIA (WEC), dont font partie les 24 Heures du Mans, accueille des voitures répondant à la réglementation Le Mans Daytona h (LMDh) aux côtés des Le Mans Hypercar (LMH) existantes. Un grand nombre d'équipes et de constructeurs de haut niveau sont réunis pour le début de cette nouvelle ère passionnante, qui attire l'attention du monde entier.

Dans ce contexte, TOYOTA GAZOO Racing continue d'aligner son Hypercar LMH, la GR010 HYBRID, comme c'est le cas depuis 2021. Cette machine a remporté les trois premières courses du WEC cette année, démontrant l'étendue de ses capacités.

Les voitures régies par le règlement LMH sont équipées de groupes propulseurs hybrides qui combinent la puissance du moteur à des systèmes de récupération d'énergie. Dans le cas de la GR010 HYBRID, cela lui permet de disposer d'environ 274 ch supplémentaires.

Le soutien de DENSO est visible sur l'ensemble de la GR010 HYBRID. La technologie de l'entreprise est pleinement utilisée pour le moteur et le générateur du système hybride, tandis que le moteur utilise également des injecteurs et des bougies d'allumage DENSO. De plus, DENSO ne fournit pas seulement des pièces puisque ses experts technologiques sont présents auprès de l'équipe sur les circuits afin d'apporter un soutien de différentes manières.

Lors de l'événement qui aura lieu le 25 mai, DENSO expliquera la technologie utilisée dans cette voiture pour le WEC, ainsi que l'assistance apportée sur place qui a contribué à 5 victoires consécutives pour TOYOTA GAZOO Racing aux 24 Heures du Mans. Les différences entre les voitures de course et de route seront également expliquées.

Toutes les disciplines en sport automobile exigent une excellente vitesse, une haute fiabilité et une grande durabilité sur des routes difficiles et dans des conditions éprouvantes. C'est particulièrement vrai pour les 24 Heures du Mans, où les pilotes doivent se surpasser en pilotant pendant des longues périodes dans des conditions extrêmes. Pour les constructeurs et les fournisseurs, il n'y a pas de meilleur laboratoire. DENSO utilise cet environnement pour tester de nouvelles technologies et les reprendre dans les voitures de série.

Deux pilotes de la voiture #7 de TOYOTA GAZOO Racing, José María López et Mike Conway, participeront à cet événement, où ils parleront du frisson de la course et discuteront de leur ambition de remporter une première victoire au Mans depuis 2021. Ils évoqueront également des choses que seul un pilote peut comprendre, comme la comparaison entre la voiture hybride du WEC et les voitures d'autres disciplines, dont la F1.

Ils seront rejoints par des experts de DENSO et de TOYOTA GAZOO Racing, qui partageront leurs connaissances et leur expertise sur les technologies qui animent l'une des disciplines de sport automobile les plus passionnantes.

L'événement sera diffusé en LIVE sur la chaîne YouTube de DENSO Europe le mercredi 25 mai à 14h30. Cliquez sur le lien ci-dessous pour plus d’informations.

Site internet de l'événement : https://denso-x.com/events/denso-x-toyota-gazoo-racing/

Site web de DENSO : https://www.denso.com/global/en/

Lien de la diffusion en direct : https://youtu.be/YJVxl86aeEk