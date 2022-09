Dix pilotes ont déjà pris le volant de la BMW M Hybrid V8

Charger le lecteur audio

Le travail se poursuit sur le prototype LMDh de BMW, qui a fait un point sur son programme de développement après avoir accumulé les kilomètres depuis ses premiers tours de roue, réalisés fin juillet à Varano, en Italie. La BMW M Hybrid V8 a multiplié depuis les sorties sur les circuits européens afin de récolter des données précieuses en vue de l'entrée en compétition du constructeur en IMSA l'année prochaine, puis en WEC en 2024 avec en ligne de mire un retour aux 24 Heures du Mans.

"Les premières semaines d'essais se sont bien déroulées", se félicite Andreas Roos, directeur de BMW M Motorsport. "On a effectué beaucoup de kilomètres, au cours desquels on a découvert les premières faiblesses, ce qui est tout à fait normal avec une nouvelle voiture. On a déjà résolu certaines d'entre elles. Par ailleurs, il était important d'obtenir les commentaires du plus grand nombre de pilotes possible afin d'avoir une bonne première impression du comportement de notre prototype. Leur réponse a été très positive à ce stade précoce, tout le monde est impressionné par le potentiel que notre LMDh montre déjà. Les résultats suivront dans les mois à venir. On a posé de bonnes bases durant les essais en Europe. On entre maintenant dans la phase suivante du développement, aux États-Unis."

Au total, pas moins de dix pilotes se sont relayés au volant du prototype bavarois : Connor De Phillippi, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann, Augusto Farfus, Nick Yelloly, Philipp Eng, Dan Harper, Max Hesse, Neil Verhagen et René Rast.

Les essais se sont jusqu'à présent axés sur les vérifications système et une première quête de performance, le tout dans des conditions très variées puisque BMW a pu rouler dans la chaleur mais aussi sous la pluie et de nuit. La marque précise qu'il n'y a eu "aucun problème fondamental" lors des différents roulages.

Dès ce mois de septembre, BMW et son équipe associée, le Team RLL, seront en piste outre-Atlantique pour continuer le travail de développement en vue de l'entrée en compétition de la voiture, prévue en janvier 2023 pour les 24 Heures de Daytona. BMW promet également de présenter sa livrée de course à Los Angeles le 22 septembre prochain.