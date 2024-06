Drugovich espère que ses débuts au Mans lui "ouvriront des portes"

Champion de Formule 2 en 2022 – il succédait alors à Oscar Piastri -, Felipe Drugovich avait accédé au poste de réserviste pour l'équipe Aston Martin en F1 à la fin de cette même année. En 2023 cependant, le pilote brésilien n'avait pas pris part à un programme en course.

Toujours impliqué chez Aston Martin F1 en tant que pilote de réserve et de développement, Drugovich a effectué son retour à la compétition cette saison en European Le Mans Series, où il pilote un prototype Oreca 07 de l'équipe américaine Vector Sport aux côtés de Ryan Cullen et Stéphane Richelmi.

Et, après deux premières participations en ELMS, Felipe Drugovich a eu l'occasion de monter d'un cran en pilotant l'une des deux Hypercar Cadillac de l'équipe Action Express Racing. Associé à Pipo Derani et Jack Aitken – qui disputent habituellement le championnat américain IMSA -, le Sud-Américain a conclu son premier double tour d'horloge sarthois à la 15e place, après que Aitken a fortement endommagé la V-Series.R à la 19e heure.

Felipe Drugovich dresse toutefois un bilan positif des sa première fois au Mans. Interrogé par Motorsport.com sur un possible avenir en Endurance, Drugovich a répondu : "Je ne sais pas encore. C'est sûr que j'ai beaucoup apprécié [les 24 Heures du Mans]. C'est un monde vraiment cool et je l'apprécie."

Felipe Drugovich a apprécié son expérience en Hypercar au Mans Photo de: Alexander Trienitz

"De plus, cette course peut parfois ouvrir des portes. Nous verrons ce qui se passera. Pour l'instant, je suis très heureux des opportunités qui s'offrent à moi. Ces courses de 24 heures ont toujours été une sorte de rêve pour moi, alors je suis vraiment heureux [d'y participer]."

Pour l'heure, il n'est pas prévu que son implication sur la Cadillac Action Express Racing ne se poursuive au-delà des 24 Heures du Mans, Aitken et Derani continuant de se partager tous les deux son volant pour les manches restantes de l'IMSA cette saison.

"J'étais très enthousiaste à l'idée de reprendre la compétition cette année et je suis très heureux de revenir en ELMS et surtout [au Mans], c'est quelque chose d'impressionnant", a-t-il continué. "C'est une énorme opportunité offerte par Cadillac. Ce n'est pas partout qu'un constructeur fait monter un pilote débutant dans une Hypercar, surtout au Mans. Je leur suis donc très reconnaissant."

Une opportunité avec l'Hypercar Valkyrie en 2025 ?

Felipe Drugovich pourrait avoir une opportunité de rouler en Hypercar avec son employeur Aston Martin dès l'an prochain. Le constructeur britannique a en effet prévu de lancer sa nouvelle Hypercar Valkyrie en compétition en 2025, en WEC et en IMSA.

Et, avec la nouvelle réglementation qui imposera aux constructeurs d'engager deux véhicules en Hypercar, ce ne seront pas moins de quatre Aston Martin qui seront engagées, et potentiellement dix volants à temps plein (deux fois trois en WEC et deux fois deux en IMSA) qui seront sur le marché.