Les échos du Mans : la folle semaine est lancée !

B.D., Le Mans - Tout au long de la quinzaine des 24 Heures du Mans, Motorsport.com vous propose chaque jour un condensé des (petites ou grosses) infos qui auraient pu vous échapper.

Le grand retour du Pesage en ville !

C'est comme si l'on avait remonté le temps, comme si cette parenthèse de deux années dont tout le monde se serait bien passé s'était soudainement refermée. Ce vendredi matin, bolides et pilotes ont réinvesti le centre-ville du Mans pour la première fois depuis trois ans. Une éternité ! Alors, c'est vrai, la météo parfois capricieuse de la Sarthe a elle aussi entretenu une forme de tradition, arrosant le Pesage d'un orage qui s'est déversé pendant une majeure partie de la matinée. Pas de quoi doucher l'envie d'un public qui s'est fait de plus en plus nombreux après la pause déjeuner, à la faveur d'un soleil retrouvé et d'un programme alléchant.

À l'applaudimètre aujourd'hui, pas de doute possible : ce sont les pilotes Alpine d'une part et Sébastien Ogier d'autre part qui ont été les plus chaudement ovationnés. On a logiquement senti chez les spectateurs l'envie de voir l'équipe française titiller Toyota, tout comme le bonheur de voir un octuple Champion du monde des Rallyes venir se frotter à la grand-messe de l'Endurance.

Des livrées hautes en couleurs

Offrant la possibilité d'approcher les voitures, le Pesage a également permis de mesurer le succès de certaines livrées. Et à ce petit jeu, l'équipe Nielsen Racing a forcément marqué les esprits puisqu'elle se présente au Mans avec une robe très colorée sur son Oreca 07. Sur fond noir, elle rend hommage aux racines mexicaines de son pilote Bronze, Rodrigo Sales.

Outre Alpine et ses couleurs cocardières, on retient également l'effet réussi par TDS Racing x Vaillante, qui fait revenir dans la Sarthe le héros de bande dessinée Michel Vaillant mais aussi un numéro mythique : le 13 est au départ ! Bien sûr, l'Oreca 07 de l'équipe française, dont l'équipage est formé par Philippe Cimadomo, Mathias Beche et Tijmen van der Helm, reprend les codes de la saga imaginée par Jean Graton.

L'Oreca 07 de TDS Racing x Vaillante

Des réservistes en piste dimanche

Dimanche, après les deux journées de vérifications techniques en centre-ville, les 62 concurrents prendront la piste pour la Journée Test. À cette occasion, quelques équipes donneront du temps de piste à leurs réservistes. Ce sera essentiellement le cas chez Penske en LMP2, où Mathieu Jaminet et Harrison Newey se joindront aux titulaires.

United Autosports USA fera rouler Paul Di Resta, pilote Peugeot mais également joker de luxe d'une structure qu'il connaît bien pour y avoir roulé à plusieurs reprises. Mirko Bortolotti est inscrit sur deux prototypes du team WRT, tout comme René Rast. En LMGTE Am, Jody Fannin sera en piste avec les titulaires sur la Ferrari 488 GTE Evo de JMW Motorsport.

