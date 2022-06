Les échos du Mans : la liste des engagés évolue...

Charger le lecteur audio

Un nouvel équipage en GTE Am

On a beau être à deux jours du pesage, la liste des engagés évolue ! Et ça se passe du côté de la catégorie LMGTE Am, où l'équipe Absolute Racing va faire son retour. Initialement réserviste, la structure sera finalement au départ en profitant du forfait du team Hardpoint Motorsport.

Néanmoins, c'est grâce à un accord entre les deux entités que cela a été rendu possible, et le nom d'engagement reste donc inchangé pour la Porsche 911 RSR-19 affublée du numéro 99. En revanche, le trio de pilotes est chamboulé puisqu'il ne sera pas composé de Rob Ferriol, Katherine Legge et Adrien de Leener. Ils laissent leur place à Andrew Haryanto, Alessio Picariello et Martin Rump. Il n'y a donc plus que cinq femmes inscrites au départ de cette édition 2022.

Des Matra en piste le 11 juin

Le samedi 11 juin, quelques heures avant le départ de la 90e édition, le public des 24 Heures du Mans aura le bonheur de voir deux Matra de la grande épopée 1972-1974 boucler un tour du Circuit de la Sarthe. Un clin d'œil historique pour célébrer les cinquante ans de la première victoire de Matra au Mans. Et les pilotes à leur volant seront Henri Pescarolo et Gérard Larrousse.

Ce dernier sera également le Grand Marshal de cette édition 2022 et aura le privilège, peu avant 16 heures, de conduire la leading car qui mènera le peloton vers la ligne de départ dans le tour de formation.

La Matra-Simca MS670 lors des 24 Heures du Mans 1972.

Le dispositif TV s'affine

Les 24 Heures du Mans seront, comme l'an passé, diffusées sur deux chaînes en France. Eurosport retransmettra l'intégralité de l'épreuve sur ses deux canaux principaux.

La Chaîne L'Équipe proposera quant à elle une diffusion de la course à partir du départ et jusqu'à 20h30, puis sur le créneau 22h45-1h30. L'antenne reprendra à 7 heures du matin le dimanche, cette fois-ci sans interruption jusqu'à l'arrivée de la course, à 16 heures.