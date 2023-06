EL2 - Porsche est en tête, mais l'essentiel est ailleurs

Après des qualifications plus qu'animées, les 62 voitures engagées pour les 24 Heures du Mans ont eu deux nouvelles heures d'essais, de 22h à minuit, pour peaufiner les réglages – éventuellement pour l'Hyperpole, en ce qui concerne les 24 équipages qui y participeront, mais surtout en vue de la course.

Après avoir été brièvement immobilisée à la sortie des stands, c'est la Porsche #6 qui a signé le meilleur temps aux mains de Laurens Vanthoor, avec un temps de 3'28"878. C'était néanmoins deux secondes plus lent que la référence établie par cette voiture en qualifications, la meilleure Porsche étant alors allée trois secondes plus vite tandis que la Ferrari de tête était 3"7 plus rapide. En d'autres termes, la performance n'était pas la priorité, et c'est la course qu'ont préparée l'ensemble des concurrents.

La Ferrari #51, la Porsche #5, la Cadillac #2, la Toyota #7 et la Cadillac #311 ont tourné à moins d'une seconde de la première place, tandis que la première Glickenhaus est reléguée à 1"3, la première Peugeot à 1"9 et la Vanwall à 6"5.

En LMP2, c'est la #63 engagée par Prema Racing, partagée par Doriane Pin avec Daniil Kvyat et Mirko Bortolotti, qui a l'avantage. Le meilleur temps du GTE Am revient à la Porsche #60 d'Iron Lynx (Cressoni-Picariello-Schiavoni).

24 Heures du Mans - Essais Libres 2

P. # Cat. Écurie Temps Écart Trs 1 6 Hypercar PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 3:28.878 - 24 2 51 Hypercar FERRARI AF CORSE 3:29.225 0.347 29 3 5 Hypercar PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 3:29.307 0.429 28 4 2 Hypercar CADILLAC RACING 3:29.545 0.667 19 5 7 Hypercar TOYOTA GAZOO RACING 3:29.624 0.746 31 6 38 Hypercar HERTZ TEAM JOTA 3:29.784 0.906 27 7 311 Hypercar ACTION EXPRESS RACING 3:29.846 0.968 20 8 50 Hypercar FERRARI AF CORSE 3:30.086 1.208 28 9 708 Hypercar GLICKENHAUS RACING 3:30.172 1.294 29 10 3 Hypercar CADILLAC RACING 3:30.238 1.360 29 11 8 Hypercar TOYOTA GAZOO RACING 3:30.500 1.622 30 12 75 Hypercar PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 3:30.740 1.862 26 13 94 Hypercar PEUGEOT TOTALENERGIES 3:30.800 1.922 29 14 93 Hypercar PEUGEOT TOTALENERGIES 3:30.823 1.945 29 15 709 Hypercar GLICKENHAUS RACING 3:31.196 2.318 28 16 4 Hypercar FLOYD VANWALL RACING TEAM 3:35.147 6.269 28 17 63 LMP2 PREMA RACING 3:36.863 7.985 30 18 22 LMP2 UNITED AUTOSPORTS 3:37.079 8.201 25 19 28 LMP2 JOTA 3:37.855 8.977 26 20 23 LMP2 UNITED AUTOSPORTS 3:38.153 9.275 24 21 43 LMP2 DKR ENGINEERING 3:38.275 9.397 25 22 14 LMP2 NIELSEN RACING 3:38.330 9.452 28 23 34 LMP2 INTER EUROPOL COMPETITION 3:38.399 9.521 30 24 9 LMP2 PREMA RACING 3:38.890 10.012 30 25 923 LMP2 RACING TEAM TURKEY 3:39.036 10.158 26 26 36 LMP2 ALPINE ELF TEAM 3:39.450 10.572 32 27 37 LMP2 COOL RACING 3:39.507 10.629 24 28 65 LMP2 PANIS RACING 3:39.797 10.919 26 29 31 LMP2 TEAM WRT 3:39.818 10.940 27 30 45 LMP2 ALGARVE PRO RACING 3:40.185 11.307 29 31 47 LMP2 COOL RACING 3:40.221 11.343 29 32 30 LMP2 DUQUEINE TEAM 3:40.272 11.394 12 33 39 LMP2 GRAFF RACING 3:40.361 11.483 22 34 35 LMP2 ALPINE ELF TEAM 3:41.018 12.140 28 35 41 LMP2 TEAM WRT 3:41.074 12.196 30 36 48 LMP2 IDEC SPORT 3:41.301 12.423 21 37 10 LMP2 VECTOR SPORT 3:41.678 12.800 28 38 32 LMP2 INTER EUROPOL COMPETITION 3:42.133 13.255 25 39 80 LMP2 AF CORSE 3:43.191 14.313 14 40 24 CDNT HENDRICK MOTORSPORTS 3:51.904 23.026 24 41 74 GTE Am KESSEL RACING 3:53.796 24.918 26 42 60 GTE Am IRON LYNX 3:54.080 25.202 24 43 56 GTE Am PROJECT 1 - AO 3:54.172 25.294 27 44 54 GTE Am AF CORSE 3:54.585 25.707 29 45 77 GTE Am DEMPSEY - PROTON RACING 3:54.639 25.761 22 46 85 GTE Am IRON DAMES 3:54.753 25.875 25 47 33 GTE Am CORVETTE RACING 3:54.764 25.886 16 48 57 GTE Am KESSEL RACING 3:54.792 25.914 28 49 83 GTE Am RICHARD MILLE AF CORSE 3:54.896 26.018 24 50 88 GTE Am PROTON COMPETITION 3:55.075 26.197 26 51 911 GTE Am PROTON COMPETITION 3:55.191 26.313 27 52 100 GTE Am WALKENHORST MOTORSPORT 3:55.241 26.363 26 53 98 GTE Am NORTHWEST AMR 3:55.831 26.953 27 54 25 GTE Am ORT BY TF 3:56.219 27.341 27 55 86 GTE Am GR RACING 3:56.371 27.493 20 56 21 GTE Am AF CORSE 3:56.616 27.738 26 57 72 GTE Am TF SPORT 3:56.753 27.875 23 58 55 GTE Am GMB MOTORSPORT 3:57.220 28.342 24 59 16 GTE Am PROTON COMPETITION 3:57.803 28.925 16 60 66 GTE Am JMW MOTORSPORT 3:58.307 29.429 18 61 13 LMP2 TOWER MOTORSPORTS - 0.000 0 62 777 GTE Am D'STATION RACING - 0.000 0