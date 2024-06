EL2 - Toyota signe le meilleur temps dans la nuit mancelle

Après la séance de qualifications plus tôt dans la soirée et le meilleur temps de la BMW M Hybrid V8 #15, les 62 engagés cette année aux 24 Heures du Mans sont repartis dans la nuit mancelle pour une deuxième séance d'essais libres.

Une première de nuit pour les 62 engagés

Les phares s'allument et voici les 62 voitures qui s'élancent sur le seul tracé de nuit de la saison. Sous le coucher de soleil manceau, c'est la Ferrari #83 d'AF Corse qui signe le premier tour rapide de cette séance, en 3'27''998. Quelques minutes plus tard, les deux Alpine A424 sont venues se hisser au deuxième et troisième rangs. Sébastien Buemi, au volant de la Toyota GR010 Hybrid #8, a pris les commandes de la séance en 3'27''474 après un quart d'heure de séance.

Après 20 minutes de séance, la Peugeot 9X8 #93, pilotée par Jean-Éric Vergne, a fait un petit détour jusqu'au rond-point de Mulsanne pour repartir comme si de rien n'était. Jusqu'à la demi-heure, la séance s'est déroulée de manière très calme, sans erreurs importantes de la part des pilotes.

#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Sheldon Van Der Linde, Robin Frijns, Rene Rast Photo de: Rainier Ehrhardt

La demi-heure passée, les premières places n'ont pas bougé mais la Porsche 963 #12 de Jota s'est rapprochée en remontant au cinquième rang. C'est ensuite la Cadillac V-Series.R #3, pilotée par Renger van der Zande, qui s'est incrustée parmi les leaders en remontant au quatrième rang.

Le principal point travaillé par les équipes lors de cette deuxième séance d'essais libres est le relais de nuit. Les chronos n'ont donc pas été visés lors de cette séance. Il s'agissait surtout d'enchaîner les tours et ne pas faire d'erreurs, afin de préparer la nuit lors de la course.

Une première sortie de nuit pour Rossi

Cette année, Valentino Rossi participe à ses premières 24 Heures du Mans en tant que pilote. Ce soir, lors de la deuxième séance d'essais libres, le nonuple Champion du monde de Moto GP a réalisé son premier relais de nuit, une nouvelle étape de sa reconversion dans l'endurance.

Une Porsche dans le mur

Après une heure sans incident dans une séance très sérieuse, le premier problème mécanique est apparu sur la Cadillac V-Series.R #311, pilotée par Felipe Drugovich. Le pilote brésilien a pu regagner les stands. Quelques minutes plus tard, c'est l'Alpine de Ferdinand Habsburg qui a été victime d'un problème et qui a dû s'immobiliser à l'entrée des Hunaudières. Contrairement à la Cadillac, le pilote autrichien a pu repartir sans repasser par les stands. À un quart d'heure du terme, Dries Vanthoor, auteur de la pole position provisoire avec la BMW #15, a tiré tout droit à Indianapolis, mais sans grande conséquence.

À quelques secondes du drapeau à damier, la Porsche 963 Jota #12 a tapé très fort dans les esses de la forêt. L'avant a été complètement détruit mais Callum Ilott a pu sortir de sa voiture par ses propres moyens. Le drapeau rouge a été agité, synonyme de fin de séance.

Jusqu'à la fin de la séance, le top 3 n'aura pas bougé. La Toyota GR010 Hybrid #8 réalise le meilleur temps de cette deuxième séance d'essais libres des 24 Heures du Mans. L'équipage japonais devance la Ferrari 499P #83 d'AF Corse et la Porsche 963 #6. Dans cette ultime séance d'essais de la journée, la bataille s'est concentrée sur la quatrième place. Norman Nato, au volant de la Porsche 963 Jota #12, est revenu au pied du top 3, juste devant l'Alpine A424 #36, qui est venue compléter le top 5.

EL2 - Le classement des Hypercars