EL3 - Alpine avec 1"5 d'avance, une Toyota dans le mur

Cet après-midi au Circuit des 24 Heures, la troisième séance d'essais libres permettait trois heures de roulage et d'ajustements supplémentaires pour les 62 équipages de trois pilotes, dont 23 s'apprêtent à participer à l'Hyperpole de ce soir après les qualifications de la veille.

Ce mercredi, les monoplaces étaient en piste jusqu'à minuit, et chez Glickenhaus, on a changé moteurs, boîtes de vitesses, suspensions et freins notamment depuis lors, ce qui manifestement pris un certain temps puisque les bolides rouges n'ont pas pris la piste lors de la première heure d'essais. "Changement de moteur planifié", a confirmé Jim Glickenhaus à Motorsport.com. "On a utilisé cette séance pour changer. Ce soir sera instructif."

Les Toyota, en revanche, n'ont pas perdu de temps et ont établi leurs références dès le tout début de la séance : Brendon Hartley a réalisé le meilleur temps de la #8 en 3'28"260, tandis que la #7 a pris la première place au général grâce à un tour de Mike Conway en 3'28"064. Un chrono que son équipier José María López aurait bien pu améliorer plus tard, puisqu'il avait six dixièmes et demi d'avance au second intermédiaire avant de rencontrer un drapeau jaune à la fin de son tour.

Les pilotes Toyota ont ensuite connu quelques sorties de piste : Sébastien Buemi a tiré tout droit à Arnage et est passé dans les graviers à l'entrée des stands, tandis qu'une petite erreur de López à l'approche de Mulsanne l'a vu faire le tour du giratoire pour repartir. Surtout, en fin de séance, Kazuki Nakajima a perdu le contrôle de la #8 et a heurté le mur par l'arrière à Indianapolis. Peut-être cherchaient-ils les limites pour préparer l'Hyperpole ?

Discrète à l'image lors de cette séance, l'Alpine #36 a fait une apparition foudroyante dans les derniers instants pour prendre la tête avec une seconde et demie d'avance grâce à un 3'26"594 par Nicolas Lapierre, à seulement trois dixièmes du meilleur temps signé par Toyota en qualifications. Le Français est ensuite parti à la faute à Indianapolis, sans dommages. Quant aux Glickenhaus, elles sont loin : l'une à 2"1, l'autre à 10"3.

LMP2 - Accident pour Montoya

Côté LMP2, il y a eu de l'animation, c'est le moins que l'on puisse dire ! Pas vraiment du côté du chrono, où Charles Milesi a donné le ton d'emblée en 3'31"579 au volant de la #31 du Team WRT avant que la #22 engagée par United Autosports ne mette tout le monde d'accord en 3'30"660 avec Hanson-Scherer-Albuquerque. António Félix da Costa a eu le dernier mot dans son ultime tentative avec un 3'30"507 pour l'écurie JOTA.

Surtout, les incidents se sont multipliés, avec notamment deux gros accidents à l'approche de la chicane Dunlop, qui ont provoqué des drapeaux rouges. Dwight Merriman (IDEC Sport #17) et Juan Pablo Montoya (DragonSpeed #21) étaient les coupables. Ce virage a également été le théâtre d'un tête-à-queue de la #29 du Racing Team Nederland, une voiture qui a souffert lors de cette séance ! Frits van Eerd, après cette pirouette, s'est fait remarquer par une autre excursion dans les graviers à Indianapolis, alors que son équipier Giedo van der Garde avait précédemment accroché la #48 d'IDEC Sport à Mulsanne. Des problèmes mécaniques ont également été à déplorer pour la #1 du Richard Mille Racing, la #20 engagée par High Class Racing et la #30 de Duqueine Team, toutes trois s'étant immobilisées en piste.

GTE Pro - Avantage Porsche

En GTE Pro, la Porsche #92 a signé non pas le mais les meilleurs temps de la séance, Kévin Estre ayant donné le ton en 3'48"857 avant une amélioration en 3'48"126 pour le bolide allemand. Personne ne s'est rapproché à moins d'une seconde, mais c'est un trio de Porsche à l'arrivée avec la #79 et la #91. Antonio García était à l'origine du seul incident notable, sorti dans les graviers à l'entrée des virages Porsche avec la Corvette #63. Enfin, en GTE Am, c'est la Porsche #56 du Team Project 1 qui a pris les devants en 3'50"792, pilotée par Perfetti-Cairoli-Pera.

L'Hyperpole aura lieu de 21h à 21h30 avant une ultime séance d'essais libres de deux heures jusqu'à minuit.

24H du Mans - Essais Libres 3

P. # Cat. Équipe Voiture Temps Écart Tours 1 36 Hypercar ALPINE ELF MATMUT Alpine A480 - Gibson 3:26.594 - 29 2 7 Hypercar TOYOTA GAZOO RACING Toyota GR010 HYBRID 3:28.064 1.470 34 3 8 Hypercar TOYOTA GAZOO RACING Toyota GR010 HYBRID 3:28.260 1.666 27 4 708 Hypercar GLICKENHAUS RACING Glickenhaus 007 LMH 3:28.728 2.134 14 5 38 LM P2 JOTA Oreca 07 - Gibson 3:30.213 3.619 32 6 22 LM P2 UNITED AUTOSPORTS USA Oreca 07 - Gibson 3:30.660 4.066 32 7 23 LM P2 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 - Gibson 3:31.144 4.550 35 8 65 LM P2 PANIS RACING Oreca 07 - Gibson 3:31.358 4.764 30 9 31 LM P2 TEAM WRT Oreca 07 - Gibson 3:31.381 4.787 36 10 41 LM P2 TEAM WRT Oreca 07 - Gibson 3:31.865 5.271 22 11 82 LM P2 RISI COMPETIZIONE Oreca 07 - Gibson 3:31.909 5.315 38 12 21 LM P2 DRAGONSPEED USA Oreca 07 - Gibson 3:32.178 5.584 24 13 34 LM P2 INTER EUROPOL COMPETITION Oreca 07 - Gibson 3:32.188 5.594 26 14 17 LM P2 P/A IDEC SPORT Oreca 07 - Gibson 3:32.347 5.753 7 15 25 LM P2 P/A G-DRIVE RACING Aurus 01 - Gibson 3:32.362 5.768 33 16 26 LM P2 G-DRIVE RACING Aurus 01 - Gibson 3:32.397 5.803 33 17 70 LM P2 P/A REALTEAM RACING Oreca 07 - Gibson 3:32.398 5.804 33 18 29 LM P2 RACING TEAM NEDERLAND Oreca 07 - Gibson 3:32.648 6.054 31 19 28 LM P2 JOTA Oreca 07 - Gibson 3:32.693 6.099 35 20 24 LM P2 P/A PR1 MOTORSPORTS MATHIASEN Oreca 07 - Gibson 3:32.798 6.204 33 21 48 LM P2 IDEC SPORT Oreca 07 - Gibson 3:33.119 6.525 30 22 32 LM P2 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 - Gibson 3:33.328 6.734 26 23 30 LM P2 DUQUEINE TEAM Oreca 07 - Gibson 3:33.528 6.934 14 24 20 LM P2 HIGH CLASS RACING Oreca 07 - Gibson 3:33.578 6.984 25 25 1 LM P2 RICHARD MILLE RACING TEAM Oreca 07 - Gibson 3:34.688 8.094 15 26 49 LM P2 P/A HIGH CLASS RACING Oreca 07 - Gibson 3:35.520 8.926 32 27 84 CDNT ASSOCIATION SRT41 Oreca 07 - Gibson 3:36.877 10.283 33 28 709 Hypercar GLICKENHAUS RACING Glickenhaus 007 LMH 3:36.941 10.347 12 29 39 LM P2 P/A SO24-DIROB BY GRAFF Oreca 07 - Gibson 3:37.031 10.437 33 30 74 LM P2 P/A RACING TEAM INDIA EURASIA Ligier JSP217 - Gibson 3:43.673 17.079 29 31 44 LM P2 ARC BRATISLAVA Oreca 07 - Gibson 3:47.444 20.850 17 32 92 LM GTE Pro PORSCHE GT TEAM Porsche 911 RSR - 19 3:48.126 21.532 30 33 79 LM GTE Pro WEATHERTECH RACING Porsche 911 RSR - 19 3:49.435 22.841 23 34 91 LM GTE Pro PORSCHE GT TEAM Porsche 911 RSR - 19 3:49.789 23.195 32 35 88 LM GTE Am DEMPSEY - PROTON RACING Porsche 911 RSR - 19 3:50.167 23.573 31 36 51 LM GTE Pro AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:50.311 23.717 25 37 52 LM GTE Pro AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:50.379 23.785 23 38 72 LM GTE Pro HUB AUTO RACING Porsche 911 RSR - 19 3:50.631 24.037 22 39 56 LM GTE Am TEAM PROJECT 1 Porsche 911 RSR - 19 3:50.792 24.198 28 40 77 LM GTE Am DEMPSEY - PROTON RACING Porsche 911 RSR - 19 3:50.823 24.229 27 41 64 LM GTE Pro CORVETTE RACING Chevrolet Corvette C8.R 3:51.012 24.418 28 42 99 LM GTE Am PROTON COMPETITION Porsche 911 RSR - 19 3:51.212 24.618 30 43 63 LM GTE Pro CORVETTE RACING Chevrolet Corvette C8.R 3:51.327 24.733 26 44 83 LM GTE Am AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:51.424 24.830 28 45 54 LM GTE Am AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:51.489 24.895 30 46 85 LM GTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 3:51.703 25.109 14 47 86 LM GTE Am GR RACING Porsche 911 RSR - 19 3:51.802 25.208 29 48 55 LM GTE Am SPIRIT OF RACE Ferrari 488 GTE Evo 3:51.909 25.315 32 49 18 LM GTE Am ABSOLUTE RACING Porsche 911 RSR - 19 3:52.011 25.417 16 50 33 LM GTE Am TF SPORT Aston Martin Vantage AMR 3:52.084 25.490 23 51 98 LM GTE Am ASTON MARTIN RACING Aston Martin Vantage AMR 3:52.171 25.577 35 52 60 LM GTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 3:52.447 25.853 31 53 57 LM GTE Am KESSEL RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:52.471 25.877 33 54 47 LM GTE Am CETILAR RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:52.532 25.938 30 55 95 LM GTE Am TF SPORT Aston Martin Vantage AMR 3:52.712 26.118 31 56 80 LM GTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 3:53.020 26.426 34 57 777 LM GTE Am D'STATION RACING Aston Martin Vantage AMR 3:53.423 26.829 26 58 66 LM GTE Am JMW MOTORSPORT Ferrari 488 GTE Evo 3:54.159 27.565 32 59 69 LM GTE Am HERBERTH MOTORSPORT Porsche 911 RSR - 19 3:54.773 28.179 30 60 46 LM GTE Am TEAM PROJECT 1 Porsche 911 RSR - 19 3:56.561 29.967 23 61 71 LM GTE Am INCEPTION RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:56.576 29.982 12 62 388 LM GTE Am RINALDI RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:58.989 32.395 22