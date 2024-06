EL3 - Avant l'Hyperpole, cinq marques en une demi-seconde !

Après une première journée qui a vu Toyota dominer les deux premières séances d'essais libres puis BMW réaliser la pole position provisoire, c'est la Ferrari 499P #50, en 3'27''283, qui s'est adjugé le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres avant l'Hyperpole qui aura lieu plus tard dans la soirée.

Cadillac prend la tête à la demi-heure

Meilleur temps des qualifications la veille, la BMW M Hybrid V8 #15 a signé le premier chrono de cette séance en 3'31''126. Un temps directement battu par l'Alpine A424 #35 en 3'30''764. En début de séance, Alpine a monopolisé les deux premières place avec le meilleur temps de l'A424 #36 en 3'30''390.

Après un quart d'heure de roulage, le rythme a commencé à s'élever avec la Toyota GR010 Hybrid #7 et la Cadillac V-Series.R #311, à l'avantage de l'équipage japonais en 3'28''721. Alors que la Peugeot 9X8 #94, pilotée par Loïc Duval, pointait à la cinquième place, la deuxième n'était toujours pas sortie de son stand. Dans le même temps, Felipe Nasr en a profité pour signer le meilleur chrono, au volant de la Porsche 963 #4, en 3'28''690. Un temps battu de deux dixièmes par Alex Pálou, au volant de la Cadillac #2.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, Alex Palou Photo de: Rainier Ehrhardt

La première Slow Zone de la séance est apparue au bout de l'heure de roulage. C'est la LMP2 du Cool Racing qui est sortie de la piste au virage d'Indianapolis. Le temps d'évacuer la voiture, la séance a repris normalement après dix minutes de neutralisation. Il faudra attendre l'heure et quart pour voir le haut du classement bouger avec la Toyota GR010 #8, pilotée par Sébastien Buemi, remontant au deuxième rang. Très en retrait depuis le début de la semaine, la Lamborghini SC63 #19 pilotée par Romain Grosjean s'est retrouvée à la dixième position peu avant l'heure et demie.

Drapeau rouge après l'accident d'une McLaren au Tertre Rouge

La McLaren 720S de United Autosports, leader jusqu'à présent de la catégorie LMGT3, est partie en tête-à-queue avant d'aller percuter les piles de pneus du Tertre Rouge, provoquant le drapeau rouge. Au même moment, une deuxième McLaren a dû s'immobiliser après un départ de feu. Il s'agissait de la #70 d'Inception Racing. La séance à repris vingt minutes plus tard, pour 1h40 jusqu'au drapeau à damier

Ferrari prend le meilleur temps dans les dernières secondes

Il faudra attendre les 40 dernières minutes pour voir le haut du classement changer de main avec le meilleur tour de la Porsche Penske #6 en 3'27''391, à plus de huit dixièmes de la Cadillac #2. Dans le même temps, la Cadillac #311 est remontée au troisième rang, plaçant deux prototypes américains dans le top 3. Une Slow Zone a suivi avec la sortie de piste de l'Oreca #65 du Panis Racing.

La BMW #15 et la Cadillac #3 parviendront à remonter aux deuxième et troisième rangs dans les dernières minutes de cette séance d'essais libres. Cependant, c'est la Ferrari 499P #50 qui terminera la séance en haut de la feuille des temps en 3'27''283, devançant la Porsche Penske #6 et la BMW #15.

EL3 - Le classement des Hypercars